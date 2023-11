Serie D Femminile di pallavolo: La Gymnasium Alghero esce sconfitta nello scontro con la Punto Volley Sassari

Il match, tenutosi il 19 novembre 2023 a Sassari, ha visto le atlete di Alghero lottare con tenacia, cedendo solo dopo una serie di set combattuti. L'incontro si è aperto con un primo set vinto dalla Punto Volley, segno di un'ottima partenza e dell'intensità che le giocatrici hanno portato in campo. Nonostante la battuta d'arresto del primo set, la Gymnasium è riuscita a vincere il secondo set 25 a 18





La Gymnasium ha ceduto poi il terzo e quarto set alla squadra di casa, nonostante avessero mostrato una notevole resistenza, riflessa nel punteggio stretto del quarto set, che si è concluso con un 23 a 25 per Sassari. Il match ha mostrato momenti di brillante gioco di squadra e individualità. In conclusione, nonostante il risultato finale di 3-1 a favore di Punto Sassari Volley, la Gymnasium Alghero esce dal campo con la consapevolezza di aver provato a dare il massimo e con la determinazione di apprendere da questa esperienza per le prossime sfide del campionato. L'impegno e lo spirito mostrato saranno sicuramente di ispirazione per le future gare.

La Gymnasium Alghero, nonostante un avvio di stagione impegnativo, ha dimostrato coraggio e determinazione nella terza giornata del girone C di Serie D femminile, affrontando la squadra di Punto Sassari Volley.