La Torres capolista in Lega Pro affronta la trasferta di Pesaro

Affrontare la formazione sarda, prima della classe, non è certo l'impresa più facile da superare in questo momento, ma ci proveranno, mettendo in campo tutte le proprie armi. Mentre la Torres, capolista del girone B di Lega Pro, vuole essere la spalla operativa e punto riferimento della stessa Lega nell’organizzazione di una intera giornata dedicata al calcio dei giovani (stage di selezione area Isole Rappresentative Lega Pro), all’importanza del Settore Giovanile.





Tutto ciò a Sassari martedì 21 novembre, nel corso di un intero pomeriggio dedicato al pallone giocato dal futuro del pallone stesso con incontri fra Primi Calci, Rappresentative under 16 e under 17, lavoro sui portieri e nuovo match avente come protagonista la Rappresentativa under 15. Si comincia alle ore 15.45 sull’erba del Vanni Sanna.alla presenza dell’intero staff tecnico di mister Arrigoni.





Un orgoglio e un onore per la società del presidente Udassi e la proprietà Abinsula (da Sassari è arrivata la proposta di organizzazione evento), che proprio della cura al vivaio hanno fatto cardine imprescindibile del nuovo corso torresino. Dal calcio giocato a quello…..”parlato”, o meglio raccontato e analizzato nel corso di un incontro dibattito in programma al padiglione “Tavolara” di Sassari a partire dalle ore 18.45. Filo conduttore l’importanza del Settore Giovanile nel calcio moderno, in modo specifico in Lega Pro. In tal senso, la Torres del responsabile tecnico Luca Raineri – che in tandem con il team manager Rappresentativa Lega Pro Pastore ha dato forma e impulso al tutto -è regola che non fa eccezione in considerazione dell’impegno messo in campo a supporto e crescita del vivaio considerato risorsa fondamentale ed allo stesso tempo preziosa scuola di vita per i ragazzi.





La serata si svilupperà poi con interventi rivolti al sottolineare il ruolo svolto dalla Rappresentativa di Lega proprio nella costruzione del percorso del giovane uomo e calciatore, con interventi affidati a relatori d’eccezione quali il presidente della Torres padrona di casa Stefano Udassi, il tecnico della Rappresentativa di Lega Pro Daniele Arrigoni e al vice presidente della Lega Pro, già protagonista proprio in maglia Torres, Gianfranco Zola. Moderazione affidata al giornalista Mario Frongia con spazio finale aperto alla condivisione di esperienze e idee da parte della platea in sala.

In un lunedì anonimo, la Torres affronta la difficile trasferta di Pesaro per confermarsi ai vertici della graduatoria condivisi con il Cesena. Per contro la Vis Pesaro è attesa dall’ esame contro la compagine sassarese in una gara complicata per i biancorossi, che devono provare a rialzarsi dopo la sconfitta proprio con il Cesena.