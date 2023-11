Scommesse sportive: Le previsioni di Mr. Simon per il fine settimana decisivo per le qualificazioni europee di calcio





Al momento, oltre ai padroni di casa della Germania, alcune squadre hanno già staccato il biglietto per il torneo: Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Scozia, Turchia e Inghilterra, quest'ultima inserita nel girone dell'Italia. Mr. Simon, esperto di pronostici, ha analizzato le gare più interessanti del weekend, creando un "terzetto" di incontri da non perdere: Italia vs Macedonia del Nord - Venerdì 17 Novembre, 20:45 La nazionale italiana, guidata da Spalletti, ha ottime possibilità di conquistare i tre punti necessari per la qualificazione. Si prevede una partita ricca di goal all'Olimpico, con un suggerimento di scommessa sull'over 2.5 quotato a 1.53 da bet365. Il pronostico per il risultato esatto è Italia-Macedonia del Nord 4-1, quotato a 17.00.





Polonia vs Repubblica Ceca - Venerdì 17 Novembre, 20:45 In questo incontro, la Polonia ha vinto tre degli ultimi sette incontri, con una differenza reti di 9-8 a favore dei cechi. Si consiglia la scommessa "entrambe le squadre segnano" quotata a 1.83 da bet365, e un risultato esatto di Polonia-Repubblica Ceca 2-2, quotato a 15.00. Paesi Bassi vs Irlanda - Sabato 18 Novembre, 20:45 Questa partita presenta statistiche interessanti: i Paesi Bassi segnano il 30% delle loro reti tra il 15° e il 30° minuto di gioco, la percentuale più alta attualmente. Per l'Irlanda, invece, risulta difficile ribaltare il risultato quando è in svantaggio in trasferta. Si propone il segno 1 quotato a 1.16 da bet365, o un over 3.5 a 2.50. Il pronostico per il risultato esatto è Paesi Bassi-Irlanda 3-0, quotato a 9.50.





Mr. Simon augura buona fortuna a tutti gli appassionati di scommesse e ricorda l'importanza di giocare sempre con responsabilità. Questo fine settimana promette emozioni e potenziali guadagni per chi sa cogliere le opportunità offerte da questi appassionanti incontri.

Decisivo delle Qualificazioni Europee 2024 Il mondo del calcio internazionale è in fermento con l'avvicinarsi del fine settimana decisivo per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2024. Gli appassionati di scommesse sportive seguono con interesse le ultime due giornate dei dieci gironi di qualificazione, cruciali per definire le squadre che si guadagneranno un posto in Germania. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente, mentre i restanti tre posti saranno assegnati tramite gli spareggi, legati ai risultati della National League.