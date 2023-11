L'Amatori rugby Alghero festeggia lo sport e la crescita, tra vittorie giovanili e lezioni di umiltà e forza in Serie C





In un'atmosfera spensierata, i piccoli atleti hanno dato prova di spirito sportivo e abilità, giocando per il puro piacere del rugby, senza il peso della classifica. L'under 14 di Alghero ha brillato in particolare, conquistando una vittoria nel triangolare con Olbia e Bulldog. Il risultato, frutto di gioco di squadra e tenacia, ha messo in luce il talento e l'impegno dei giovani rugbisti, con un pareggio e una vittoria che hanno acceso l'orgoglio dei tifosi. Poi il palcoscenico è passato ai più grandi, con la Serie C a richiamare l'attenzione sul campo da rugby Maria Pia di Alghero.





Qui, l'Amatori Rugby Alghero ha sfidato l'Olbia Rugby in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Nonostante un primo tempo in cui Alghero ha subito 24 punti, lasciando troppo margine agli avversari, il secondo tempo è stato un'esibizione di forza e carattere, con la squadra di casa che ha segnato due mete, mostrando una significativa crescita rispetto alla sconfitta dell'andata. Il punteggio finale di 31 a 14 per Olbia non ha offuscato la passione e l'energia che i giocatori dell'Amatori Rugby Alghero hanno messo in campo. Guidati dall'allenatore Toniolo, i giocatori hanno dimostrato che il rugby è più di un gioco, è una lezione di vita, dove resilienza e spirito di squadra si fondono per creare momenti indimenticabili. Le azioni incisive e i placcaggi energici hanno evidenziato non solo la tecnica ma anche il coraggio di una squadra che non si arrende di fronte alle avversità.





L'evento ha rafforzato il legame tra il rugby e la comunità, sottolineando i valori di rispetto, lealtà e passione che rendono questo sport unico. Ogni match, ogni azione e ogni meta non sono solo momenti di gioco, ma istanti in cui lo spirito di una comunità si esprime con tutta la sua potenza. In conclusione, il weekend dell'Amatori Rugby Alghero è stato un microcosmo di ciò che lo sport dovrebbe sempre essere: una celebrazione del talento, della crescita personale e collettiva, e del puro amore per il gioco concludendo la manifestazione con un bel terzo tempo che ha unito maggiormente tutti i presenti nel nome della condivisione e dello sport. E mentre i giovani atleti guardano ai loro modelli in Serie C, è evidente che il futuro del rugby ad Alghero è in mani eccellenti, pronte a placcare le sfide e a trasformare ogni incontro in una vittoria dello spirito.

Un weekend all'insegna dello sport e della crescita ha avuto come protagonista l'Amatori Rugby Alghero, che ha saputo abbracciare la gioia della competizione giovanile e la serietà della Serie C con identico entusiasmo. Domenica 5 novembre la "festa del rugby" ha animato il campo con le risate e il tifo per le future stelle del rugby sardo, con oltre un centinaio di bambini delle categorie under 8, 10 e 12, provenienti da Alghero Rugby, Sassari, Bulldog e Olbia.