Scopriamo quali sono i migliori numeri 10 di sempre del Cagliari Calcio

La storia del Cagliari calcio è sempre stata costellata di grandi campioni che hanno saputo onorare al meglio la maglia rossoblù, soprattutto coloro che avevano il compito più bello ma anche più arduo: illuminare il gioco. Dal 1967 a oggi sono stati ben ventisette i calciatori a portare sulla schiena l’iconica maglia numero 10, e in questo articolo proveremo a elencare quelli più rappresentativi.

Senza nulla togliere a Nicolas Viola, attuale fantasista cagliaritano che pure sta facendo molto bene dal ritorno di Ranieri sulla panchina Casteddu, e per non far torto a nessuno, faremo un rapido viaggio nel passato, soffermandoci maggiormente su coloro che hanno saputo esprimere al meglio il proprio ruolo o hanno segnato un pezzo importante della storia del Cagliari calcio.

La scorsa stagione João Pedro Geraldino dos Santos Galvão ha vestito per l’ultima volta la numero 10 dopo ben otto stagioni, 271 presenze e 86 gol con la maglia del Cagliari, e proprio la scorsa stagione è riuscito anche nell’impresa di diventare il quarto brasiliano ad arrivare in doppia cifra per tre campionati consecutivi di Serie A dopo Adriano, Kakà e Alexander Pato. Come lui anche Gigi Riva e Roberto Muzzi, altri pilastri della società sarda.

Prima del suo arrivo, il 1° settembre del 2014, l’onere di creare gioco è toccato ad Agim Ibraimi (25 presenze e 2 reti); a Moestafa El Kabir (7 presenze e 1 gol); Andrea Lazzari (104 presenze e 9 reti); Pasquale Foggia (34 presenze e 5 reti) e Andrea Capone, cagliaritano di nascita, cresciuto nelle giovanili rossoblù e arrivato a toccare quota 100 presenze e 11 reti tra Serie A e Serie B. Certo, il compito di Capone non fu facile, perché dovette sostituire uno dei calciatori più forti della storia del Cagliari calcio e non solo. Parliamo di Gianfranco Zola.

Anche lui sardo di nascita, Gianfranco Zola ha chiuso la sua carriera calcistica nelle fila del Cagliari dopo aver giocato per la Nuorese, la Torres, il Napoli, il Parma e, soprattutto, essere diventato una leggenda del Chelsea. Insignito dell’onorificenza di Ufficiale onorario dell’Ordine dell’Impero britannico nel 2004, quando già vestiva la maglia rossoblù, Zola è considerato da molti uno degli attaccanti italiani più forti della storia ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e nella Top 11 Rossoblù di tutti i tempi. Solo due stagioni in terra sarda, che sono bastate per realizzare 27 reti in 81 presenze tra massima serie e serie cadetta.

Prima di lui un altro calciatore degno di nota ha vestito la maglia numero dieci: Daniele Conti. “La mia Nazionale è sempre il Cagliari”, diceva Daniele in risposta alla mancata convocazione Nazionale, “Sono legato troppo a questa maglia e il resto non mi interessa”. Ed effettivamente il calciatore romano figlio d’arte ha dedicato la sua intera carriera alla squadra sarda dopo aver iniziato con la Roma, seguendo le orme del padre. Ben 16 stagioni in maglia rossoblù per un totale di 464 presenze e 51 realizzazioni tra Serie A e Serie B.

Proseguendo il nostro viaggio a ritroso troviamo Fabián O'Neill, Luis Oliveira, Massimiliano Allegri e Massimiliano Cappioli, altro grande del calcio Cagliari, che ha contribuito alla conquista del sesto posto in Serie A nel 1992-93 utile per la partecipazione alla Coppa Uefa, giocata con il numero 10 da Gianfranco Matteoli e persa in semifinale contro l’Inter. E poi ancora Enzo Francescoli, uruguaiano soprannominato el Principe, inserito da Pelé nella FIFA 100 e votato dai tifosi cagliaritano come uno dei titolari della top 11 rossoblù - i più forti di sempre. Francescoli ha indossato la maglia del Cagliari dal 1990 al 1993. Tre stagioni dove ha messo a referto 104 presenze e 19 gol in totale.

E poi ancora Mauro Nardini, Lucio Bernardini, Alberto Marchetti, Roberto Leschio, Ivan Gregori, Mario Brugnera, Renato Roffi, Fernando Viola, Vito Graziani, Ottavio Bianchi, Cesare Butti e Ricciotti Greatti, primo numero 10 della storia Casteddu e giocatore chiave per la conquista del primo e unico Scudetto rossoblù. Greatti vestì la maglia cagliaritana per nove stagioni mettendo a referto 251 presenze e 23 reti.