La Palma Calcio ritorna a calcare i campi: partnership con lo Sporting Alghero per lo storico club

Un sogno che ritorna a essere realtà grazie alla partnership tecnica con la ASD Sporting Alghero, con Presidente Antonio Sanna, unita all’impulso dato dal Comitato di Borgata di Santa Maria La Palma e dal suo presidente Amabile Simbula, la persona che ha accompagnato il La Palma Calcio a tagliare i traguardi più importanti negli anni ‘90 e 2000, arrivando a disputare i campionati nella categoria Eccellenza.





Un connubio stretto, finalizzato a ridare alla borgata una vera “palestra sportiva e sociale” basata su vecchi e solidi valori. C’è chi paragona il ritorno del brand La Palma Calcio alla favola dell’Araba Fenice, l’essere mitologico che rinasce dalla proprie ceneri. Di sicuro, sottolineano i protagonisti di questa avventura, alla base di tutto c’è il desiderio di dare un rinnovato impulso allo sport nella borgata algherese, unita alla promozione di stili di vita sani e alla volontà di fare gruppo, con un ritrovato forte senso di comunità. La squadra sarà allenata da Nando Correddu, mister di navigata esperienza, pronto a cimentarsi con questa nuova sfida. L’organico è formato da giocatori di diverse età, tutti con una solida esperienza in differenti categorie.





A supportare il tutto un nuovo direttivo, costituito da ex calciatori e dirigenti; comunicazione e immagine coordinata saranno curate dalla WaveWeb di Stefano Caria insieme alla consulenza di Claudio Simbula, mentre tra gli sponsor spiccano importanti realtà come Autotrasporti Carboni e il ristorante Musciora. Tutto è (quasi) pronto per l’esordio casalingo: appuntamento sabato 28 ottobre alle 16.00 presso il campo di Santa Maria La Palma, per un match carico di emozione.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. È quanto sta accadendo al La Palma Calcio, storica società sportiva con sede nella borgata di Santa Maria La Palma: sabato 28 ottobre alle 16.00 il La Palma farà il suo esordio tra le mura amiche nel campionato di terza categoria, portando nuovamente la divisa rossoblu sul campo a distanza di circa 15 anni dall’ultima apparizione.