La Fc Alghero batte il Calmedia Bosa 2 – 0 e si conferma capolista

Giallorossi vicini al vantaggio con Michele Cherchi che, al 12º, calcia in diagonale da destra e sfiora la base del palo sinistro. Al 14º è la squadra ospite ad andare al tiro con Laperchia che calcia alla destra di Bellinzis con la palla fuori di poco. Al 22º la Fc Alghero nuovamente pericoloso con Cherchi che, di testa, impegna il numero uno ospite Mocci in una non facile parata. Al 25º è il palo a negare la gioia del gol alla Fc Alghero con un tiro ravvicinato di Fofana che va ad infrangersi sul palo sinistro. Nel finale di primo tempo ospiti pericolosissimi con Cabiddu che, a tu per tu, con Bellinzis, in diagonale, calcia a fil di palo. Si va al secondo tempo con gli ospiti che non mollano la presa, tenendo la difesa di casa sotto pressione.





La Fc Alghero, dal canto suo, cerca la via del gol, ma la retroguardia ospite controlla bene. Al 67º, dopo una serie di tentativi, il vantaggio della Fc Alghero con bomber Cherchi che, di testa, spedisce in rete il pallone calciato da Nemore su calcio d’angolo. I bosani, in svantaggio, si spingono in avanti , ma è la Fc Alghero ad andare ancora in gol con Carlo Pintus che mette dentro un prezioso assist di Cherchi. Sul 2 – 0 gli algheresi hanno giocato con maggiore tranquillità, sfiorando anche il terzo gol in pieno recupero con un bel colpo di testa di Silvio Gnani, fuori di poco. Al triplice fischio dell'arbitro Grossi, Fc Alghero in festa per tre punti che lo proiettano sempre in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate con altrettante vittorie.

La Fc Alghero batte il Calmedia Bosa per 2 – 0, grazie alle reti di Cherchi e Pintus, e si conferma capolista del girone E di Seconda Categoria. Una vittoria meritata contro un Calmedia Bosa che ha impegnato severamente i giallorossi per tutti i 90 minuti. Bella gara, intensa, quella vista al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, contro un avversario brillante, ben messo in campo e che ha lottato sino alla fine. Per la Fc Alghero un test impegnativo che si è concluso bene con la conquista di tre punti importanti. Per la cronaca Fc Alghero parte a spron battuto e, sin da subito, cerca la via del gol impegnando la difesa ospite in diverse occasioni. Al 7º il Calmedia si rende pericoloso su azione di contropiede con Cabiddu che si vede bloccare la conclusione dall’esperto Bellinzis.