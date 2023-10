Sport Trionfi e sfide: L'Alghero Marathon brilla alla mezza maratona di Assemini

Con un bottino finale fatto di cinque podi di categoria ed uno assoluto l’Alghero Marathon ha onorato al meglio la partecipazione alla 14ma edizione della mezza maratona della Ceramica “Città di Assemini” organizzata dal gruppo Polisportivo dilettantistico di Assemini con l’approvazione del comitato regionale Fidal Sardegna Fidal. Per alcuni podisti del sodalizio algherese si è trattato di un test di avvicinamento, con un mese d’anticipo, alle maratone di Verona, Firenze e Valencia in programma tra fine novembre e inizio dicembre. In poco più di trecento al via dalla pista di atletica lungo un percorso di 10,5km da ripetere due volte disegnato da Gianfranco Cancedda. Oltre alla mezza maratona si è disputata una gara competitiva di 10,5km e una non competitiva di 5km oltre ad un’attività motoria di 300 metri riservata ai bambini La prima edizione della gara si disputò il 16 marzo 2008 e fu vinta da Oualid Abdelkader (domenica scorsa quinto assoluto ai campionati italiani di mezza maratona) e Claudia Pinna. Quindici anni dopo (non si disputarono le edizioni 2020 e 2021, annullata quella del 2018) l’atleta di San Gavino Monreale regina e pluriprimatista del mezzofondo sardo ha trionfato sulla pista di atletica “campo Coghinas”, sede di partenza e arrivo. Dietro alla rappresentante del Cus Cagliari, seconda Donatella Pili (Atletica Uta) e terza Daniela Perinu per l’Alghero Marathon (1h39’30). Tempo simile al 2022 quando fu sesta assoluta. Sono state ventidue le runners impegnate nella 21km femminile. L’algherese Sara Delrio si è classificata tredicesima assoluta e terzo gradino del podio SF35 (2h01’47). Due domeniche fa aveva debuttato in mezza maratona ad Alghero. Tra gli uomini, 102 finisher, ha vinto Roberto Melis davanti a Francesco Pinna (Atl. Guspini) e Angelo Canu (Podistica Sassari). Raffaele Piras si è classificato terzo SM50 (1h33’52) e Lorenzo Caria quinto SM50 (1h36’). Alla 10,5km hanno preso parte Daniela Zedda (terza SF50, 53’17), Luigi Ruiu (secondo SM55, 48’48) e Giuseppe Baffo (51’08). Tra i premi riservati alle categorie assoluti e di categoria splendidi oggetti tipici in ceramica della quale Assemini ha tradizioni secolari. Il calendario regionale proporrà altre due mezze maratone prima della chiusura del 2023: 19 novembre Uta e la prima domenica di dicembre la CagliariRespira. Dopo il debutto assoluta nella gara regina nello scorso aprile a Padova, Domenico Panfili ha preso parte sempre domenica scorsa alla settima edizione della maratona di Parma che ha accolto gli 5000 iscritti alle quattro distanze in programma: maratona, 24km, 10km nella doppia versione competitiva e non oltre alle camminata di 5km alla scoperta delle eccellenze gastronomiche emiliane. “E andata meno bene del previsto ma nel complesso direi bene. Il tempo finale è di 3 ore e15’. Percorso insidioso. Purtroppo sono crollato dopo il 34km conservando le energie per arrivare al traguardo”. Sempre a Parma era presente l’altro rappresentante dell’Alghero Marathon Alessandro Demontis. In tema di maratone Rossella Soriga domenica 8 ottobre ha preso parte alla maratona di Lisbona conclusa in poco più di quattro ore, prima tra le SF60. Nello stesso fine settimana come da tradizione Oliena ha ospitato un gran numero di appassionati di trail nella Oliena Sky Trail. Maria Teresa Piras ha portato a termine i 17km con dislivello positivo di 1200 metri in 3h02’28 che le è valso il dodicesimo posto assoluto.