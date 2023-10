Il Sardegna Jumping Tour illumina l'autunno equestre: Emozioni e sport di alto livello ad Abbasanta

Quest'anno, la grande novità è rappresentata dal Trofeo Brevetti e dal Gran Premio, riservati ai cavalieri e alle amazzoni di I grado, un'opportunità unica per mettere in mostra il talento emergente nell'arena di Abbasanta. Ma non è tutto: il Sardegna Jumping Tour sarà anche teatro della finale del Trofeo dei Nuraghi, dedicato ai giovani equini di 4, 5, 6 e 7 anni, nati e allevati in Sardegna, e della manifestazione “Cavalli di Sardegna – Vetrina d’Elite dell’Allevamento Sardo”, un'esposizione che celebra l'eccellenza dell'allevamento regionale. Tra i partecipanti di quest'anno, spiccano nomi del calibro dell'azzurro Bruno Chimirri, vincitore della Coppa a Piazza di Siena, e del medagliato olimpico Urlich Kirchhoff. Grande attesa anche per i fratelli sardi Correddu, ormai milanesi d'adozione, ma con radici fortemente ancorate nella loro terra natia. La loro presenza promette scintille, data la recente ascesa nel panorama sportivo giovanile nazionale ed europeo. Il programma dell'evento promette spettacolo e adrenalina pura. Si inizia giovedì con i percorsi addestrativi per i cavalli più giovani, per poi entrare nel vivo da venerdì con le sfide della C140 a fasi consecutive e la C135 mista.





Il weekend sarà un crescendo di emozioni, con il sabato dedicato alla C140 a tempo e la domenica che culminerà nel tanto atteso Gran Premio, la competizione più tecnica e ambita, che metterà alla prova i binomi su ostacoli di 145cm. In questo autunno, quindi, tutti gli occhi degli appassionati di equitazione saranno puntati su Abbasanta, dove sport, passione e tradizione si incontreranno, dando vita a momenti indimenticabili e a nuove pagine della storia equestre sarda.

L'azienda Agris di Tanca Regia ad Abbasanta si veste a festa, pronta ad accendere i riflettori sullo sport equestre di livello internazionale. Dal 19 al 29 ottobre, il prestigioso Sardegna Jumping Tour torna a incantare appassionati e professionisti del salto ostacoli. Quest'evento di categoria A6*, uno tra i più rilevanti nel panorama equestre dell'isola, vedrà la partecipazione di cavalieri olimpici, talenti nazionali e, naturalmente, i migliori binomi del panorama sardo. Oltre 320 binomi si daranno battaglia nei due intensi fine settimana di competizione, che prenderanno il via ogni giorno alle 8:30. La manifestazione, frutto della consolidata collaborazione tra la Fise Sardegna e l'agenzia Agris Sardegna, gode del sostegno della Regione Sardegna, che ha riconosciuto l'importanza strategica di questo evento per il rilancio dell'economia equestre regionale, stanziando significativi fondi.