Terza tappa del Progetto ““No Dipendenze – Plen Air” svoltasi a Olbia - Ennesimo “sold-out”

Anche Olbia, dunque, esattamente come Nuoro e Sassari, ha ha fatto registrare il pienone di studenti per gridare forte il proprio “no” a tutte le dipendenze. Organizzato dall'Asd “Sport e Salute”, con il patrocinio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna e al contributo di sponsor privati, durante la mattinata, negli stand lungo il villaggio e dal palco, sono partiti i messaggi che invitano alla riflessione sui danni provocati dall'uso e dall'abuso di sostanze e di dispositivi elettronici, presentando alcune sane alternative di vita quali la pratica sportiva o la partecipazione ad attività ludiche o artistiche. Anche a Olbia, gli studenti si sono soffermati sui vari stand presenti, soprattutto quelli predisposti dalle Forze dell'Ordine (Polizia Locale di Olbia, Guardia di Finanza, e Carabinieri), che hanno soddisfatto le loro curiosità sugli strumenti per la prevenzione che vengono messi in campo.





“Oggi sta accadendo un qualcosa di meraviglioso – ha detto Elisabetta Pusceddu, Presidente ASD Sport e Salute – perchè non è facile coinvolgere tutte le scuole nella lotta contro le dipendenze. Invece il messaggio è arrivato a tutti gli studenti, e questo per me e per tutta la squadra è una grandissima soddisfazione. Tanta fatica, ma la risposta più bella è vedere i ragazzi che hanno accolto l'invito e i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno aderito con entusiasmo al nostro progetto”. Tra le Forze dell'Ordine presenti anche il Primo Nucleo Operativo GDF Olbia, con il Comandante Costantino Pittui a far gli onori di casa: “anche la Guardia di Finanza a Olbia – ha detto – partecipa al Progetto in virtù dei compiti istituzionali, ovvero contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo facciamo grazie all'aiuto dei cani antidroga, che sono presenti nei porti e negli aeroporti ma anche nel contesto cittadino”.





I ragazzi hanno risposto in modo positivo – è stato detto – anche perchè il progetto è stato strutturato dimostrando che tutta un'altra serie di iniziative, come la musica, l'arte, lo sport, stare in mezzo alla nmautrra, possano rappresentare alternative serie alle dipendenze. Presente al Parco Fausto Noce anche Sabrina Serra, ViceSindaca di Olbia: “la partecipazione è stata entustiasmante, e gioiosa. Come Amministrazione siamo molto felici della grande risposta. E' stata una mattinata all'insegna della prevenzione alle dipedenze, grazie al grande supporto delle forze dell'ordine con i loro gazebi che hanno mostrato ai ragazzi quali attività mettono in campo per la prevenzione. Un contributo importante che le forze dell'Ordine già forniscono, perchè da tempo collaborano con le nostre scuole. Oggi è la giornata di Olbia come protagonista, ed avendo noi una vasta popolazione giovanile, abbiamo il dovere di trasmettere loro quanto sia importante vivere una vita sana senza eccessi. Dobbiamo formare una popolazione di adulti consapevoli”. Chiusa con l'ennesimo sold-out la tappa di Olbia, il tour di “No Dipendenze – plein air”, prosegue con il quarto e ultimo appuntamento del tour che toccherà Cagliari. Venerdì 20 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, si traferirà allo Stadio Riccardo Santoru del Capoluogo l'intero villaggio No Dipendenze, per il gran finale. Un posto pensato come un grande “villaggio delle alternative”, ricco di momenti informativi, animativi, artistici e sportivi.

Sono arrivati in più di 1.200 al Parco Fausto Noce per rispondere presente alla terza tappa del Progetto ““No Dipendenze – Plen Air”, e svoltosi venerdì scorso a Olbia. Un evento che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti entusiasti, delle scuole elementari, medie e superiori di Olbia, ma anche da diverse zone della Gallura.