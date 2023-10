Con il Vento di Sardegna Andrea Mura riparte per il giro del mondo





L’imbarcazione Vento di Sardegna è stata realizzata su progetto di Felci Yacht Design nel 2000. Dal 2008, con il vessillo dei quattro mori sulla barca Mura ha partecipato a quattro edizioni della “Roma x 2” e due edizioni della “Roma x 1”, una Middle Sea Race e alla Route du Rhum 2010. Andrea Mura ha vinto anche la Twostar 2012, la Quebec St.Malo 2012. Per la Global Solo Challenge Vento di Sardegna sarà dotata dei più sofisticati dispositivi tecnologici e preparata per essere totalmente green e autosufficiente durante i quattro mesi di giro del mondo in solitaria e senza scalo con partenza dal porto di La Coruña il 18 novembre.

E’ stato varato Vento di Sardegna, un Open 50 utilizzato dallo skipper isolano Andrea Mura per le regate oceaniche in solitaria. Il varo è avvenuto alla Marina di Porto Corallo, a Villaputzu, sulla costa sud orientale della Sardegna. La sfida di Mura stavolta si chiama Global Solo Challenge.