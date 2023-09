Sport Alfonzo Mckinnie: Da Golden State a Sassari, la nuova stella biancoblù

Dopo le amichevoli pre-campionato, a pochi giorni dalla prima giornata del massimo campionato italiano di basket, la Dinamo Sassari del presidente Sardara ha comunicato l’arrivo in maglia biancoblù del cestista statunitense Alfonzo Mckinnie. Il giocatore classe 92, che vissuto l’ultima stagione nei Capitanes di Città del Messico, ha firmato con la società del general manager Pasquini un contratto fino a giugno 2024 e giocherà nel ruolo di ala colmando l’importante assenza del lituano Eimantas Bendzius (infortunio al tendine d’Achille per il cestista nativo di Klaipeda) che, insieme alle defezioni del cestista Breein Tyree e del giocatore ellenico Vassilis Charampoulos, ha “costretto” la compagine sarda(allenata anche in questa stagione dall’ottimo coach Bucchi) a rivedere i piani di mercato precedentemente stilati. Il neo acquisto statunitense (alto 201 per 98 Kg di peso), dopo un excursus universitario tra la Eastern Illinois University e la Wisconsin Green Bay, ha vissuto una carriera indubbiamente particolare che lo ha visto militare dalla seconda serie del campionato lussemburghese (nell’anno 2015-16) fino a squadre che hanno disputato le Finals dell’Nba vestendo (in quest’ultimo caso) la gloriosa casacca dei Golden State Warriors nella stagione 2018-2019. Tra queste due significative situazioni si sono verificate una prima esperienza nel campionato messicano con la maglia dei Rayos Hermosillo e un ritorno negli Stati Uniti che l’ha visto rilevante presenza prima nelle fila Windy City Bulls (formazione di Chicago affiliata alla celeberrima squadra dove giocò il grandissimo Michael Jordan negli anni ‘90) e in seguito (dopo un vissuto cestistico ai Toronto Raptors) nell’ottima compagine di San Francisco (allenata dal bravissimo Steve Kerr) dando il suo notevole contributo in ogni gara in cui è sceso in campo. Negli ultimi anni il giocatore di Chicago ha trascorso la sua carriera in importanti franchigie della National Basketball Association come i Cleveland Cavaliers, i Los Lakers e i Chicago Bulls, fornendo anche in tutte queste situazioni il suo significativo apporto sia in termini tecnici che realizzativi. Ultima esperienza cestistica del giocatore nativo dell’Illinois, come abbiamo detto all’inizio, nelle fila dei Capitanes di Citta del Messico squadra militante nella Nba G League. Cosa possiamo dire in chiusura. In primo luogo speriamo che i cestisti in questo momento ai box per infortunio tornino presto in campo, in seconda battuta desideriamo augurare al neo acquisto Mckinnie e all’intera squadra sassarese di disputare una stagione di primissimo livello non solo in LBA, ma anche in Europa che dia a tutti (società, giocatori, staff, tifosi) le massime soddisfazioni e le più importanti gioie.