Sport I tre giovani talenti di Sarule conquistano il bronzo al Trofeo Coni di dama

NOVA SIRI MARINA (MT) – Sarule si illumina di bronzo. Tre giovani promesse del paese sardo, con determinazione e talento, si sono imposti sul panorama nazionale, conquistando un meritato terzo posto al Trofeo Nazionale Coni di Dama. Questa eccezionale performance si è svolta lo scorso fine settimana in Basilicata, precisamente nella piazza Prova d'Orchestra a Nova Siri Marina. Il Trofeo Coni, giunto alla sua ottava edizione, si è concluso con una grandiosa cerimonia di chiusura sabato 23 settembre. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 4.400 giovani atleti, provenienti da tutto il paese. Tra questi, la Sardegna ha brillato con una rappresentanza di circa 225 talenti, dimostrandosi ancora una volta una terra ricca di passione e dedizione sportiva. Gli atleti, nell’età compresa tra 10 e 14 anni, accompagnati da tecnici e tutor, hanno rappresentato 21 delegazioni e hanno gareggiato in 41 discipline, sostenute da 35 federazioni sportive nazionali e sette discipline sportive associate. Un evento di tale portata non poteva che ricevere ampio risalto mediatico: la diretta su ItaliaTeam tv, la piattaforma OTT del Coni, ha permesso a migliaia di spettatori di seguire le gare. Il Trofeo Coni, dedicato ai ragazzi under 14 tesserati nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, rappresenta una vetrina di eccellenza per il futuro dell’attività sportiva italiana. Questa manifestazione ha come principale obiettivo quello di offrire ai giovani un'esperienza competitiva di alto livello, permettendo loro di acquisire sicurezza, maturare attraverso lo sport e avvicinarli ai valori olimpici. Il bilancio finale vede il Lazio al primo posto, seguito da Sicilia e Puglia. Nonostante la Sardegna si sia piazzata al 15° posto nella classifica generale, il successo dei tre ragazzi di Sarule ci ricorda che, in ogni angolo d’Italia, crescono talenti pronti a scrivere le pagine future dello sport nazionale.