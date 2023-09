Presentato l'Olbia challenger, torneo ATP Challenger 125

La conferenza si è aperta con i contributi video del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Fasolino. Sono intervenuti in sala Elena Casu e Marco Balata in rappresentanza dell’Assessorato della Città di Olbia, il Presidente del Tennis Club Terranova Giuseppe Bianco, il Direttore del torneo Andrea Frasconi ed il Presidente di MEF Tennis Events Marcello Marchesini. L’augurio di Binaghi – Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha aperto la conferenza con un intervento in video: “Siamo in un momento storico in cui tutto il mondo guarda l’Italia grazie agli eventi che stiamo organizzando ogni anno. Un torneo di tennis è un ottimo metodo per diffondere ovunque il marchio Sardegna, è però fondamentale che questo sia soltanto un incipit verso un progetto che acquisisca continuità anche grazie alle istituzioni”.





A sorpresa è arrivato anche il saluto del coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre: “Tanti ragazzi come Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e lo stesso Matteo sono passati attraverso l’ATP Challenger Tour, una tappa imprescindibile per crescere come giocatori. In questo settore considero MEF Tennis Events un’assoluta garanzia; il lavoro di Marcello Marchesini e dei suoi collaboratori è eccezionale e costante, a loro auguro il meglio per la riuscita di questo e degli eventi a venire”. Le parole delle istituzioni – Il messaggio proveniente dalle istituzioni della Sardegna è unanime. “Portare il grande tennis ad Olbia è un sogno – ha esordito il Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Fasolino –. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare lo sport in Sardegna. C’è stato bisogno dell’impegno di tutti, ma siamo riusciti a supportare MEF Tennis Events nell’organizzazione di questo Challenger. L’augurio è che possa essere il primo di una lunga serie di manifestazioni di questo calibro in Sardegna e ad Olbia”. Al coro della Regione Sardegna si è unito l’assessorato della Città di Olbia, rappresentato da Elena Casu e Marco Balata: “Siamo molto contenti perché crediamo che questa sia un’occasione per tutta la città, che avrà modo di accogliere nuovi turisti e tanto movimento economico grazie ad un evento di prim’ordine. Lo sport e la sinergia di tutte le parti in causa possono essere la soluzione per migliorare ancora sia Olbia sia la Sardegna in generale”. L’emozione del Presidente del TC Terranova Bianco – Entusiasta e fiero anche il neo Presidente del Tennis Club Terranova Giuseppe Bianco, per un’avventura che a livello organizzativo è cominciata diverso tempo fa: “Circa un anno fa ci è stata presentata la possibilità di organizzare un torneo di tennis professionistico nel nostro circolo. Inizialmente sarebbe dovuto trattarsi di un evento più piccolo, ma la forte collaborazione con l’ATP di MEF Tennis Events ci porta oggi ad ospitare un ATP Challenger 125. Saranno presenti grandi campioni e noi siamo pronti ad accoglierli con una struttura che ad oggi reputo una delle migliori di tutta la regione, pronta per ospitare un evento di tale portata. Non vediamo l’ora di iniziare, ma soprattutto sono contento per le parole di istituzioni ed autorità che mi rassicurano sulla possibilità che questo sia soltanto un anno zero, in grado di aprire la strada verso una lunga serie di tornei come questo”. Da Fognini a Paire: ad Olbia ci sarà da divertirsi – L’ottima posizione in calendario faceva presagire il meglio ed effettivamente l’entry list dell’Olbia Challenger si rivela all’altezza delle aspettative. Alla chiusura delle iscrizioni il campo partecipanti è uno dei più interessanti che la categoria abbia potuto vantare nella stagione in corso. Per gli appassionati italiani il nome che spicca all'occhio è quello di Fabio Fognini. Ex numero 9 ATP, campione del Masters 1000 di Montecarlo nel 2019 e trascinatore in Coppa Davis: il ligure non ha bisogno di presentazioni. Attualmente numero 129 del mondo, Fognini ad Olbia non verrà per fare la comparsa ma scenderà in campo con l'obiettivo di guadagnare punti utili al ritorno in top 100. Arriverà sull'isola con lo stesso obiettivo il francese Benoit Paire, da anni uno dei giocatori più spettacolari dell'intero circuito e recentemente in netta ripresa. La prima testa di serie sarà il numero 80 del mondo Alexandre Muller. Il transalpino in stagione si è già aggiudicato un titolo Challenger e ha raggiunto la finale all'ATP 250 di Marrakech. Nel seeding seguono altri due top 100: l’americano Michael Mmoh ed il francese Constant Lestienne. In particolar modo il tennista a stelle e strisce quest’anno è stato protagonista di successi su giocatori del calibro di Karen Khachanov, Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov. Non manca neanche la linea verde del tennis tricolore: oltre a Fognini, infatti, la truppa azzurra vanta in main draw Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Matteo Gigante. Museo della Racchetta – Da sabato 14 a martedì 17 ottobre, presso il Museo Archeologico di Olbia, sarà esposto il Museo della Racchetta. Ideato da Paolo Bertolino, il Museo della Racchetta è una delle più grandi collezioni al mondo di racchette, contando oggi oltre 1300 pezzi. Già esposta nelle tre tappe dei tornei ATP Challenger e WTA organizzati da MEF Tennis Events (Perugia, Todi e Parma) l’esposizione approderà per la prima volta in Sardegna, dove sarà il fiore all’occhiello del prestigioso torneo Challenger. Il Museo Archeologico ospiterà una selezione di racchette storiche e contemporanee che raccontano la storia del tennis dal 1875 ad oggi, appartenenti ai più grandi campioni Slam: da Laver, McEnroe, Borg, Connors, Agassi e Sampras fino a Federer, Nadal e Djokovic. L’ingresso al museo sarà gratuito ed ogni visitatore sarà accompagnato in una visita guidata. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere all’indirizzo contact@meftennisevents.com. Kids Day – Le scuole tennis della Regione Sardegna potranno accedere gratuitamente all’evento iscrivendosi ai “Kids Day”, giornate dedicate ai giovani tennisti del territorio che verranno coinvolti in attività come sessioni di autografi, tour del “Dietro le Quinte” e sessioni di allenamento con i campioni partecipanti al torneo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del torneo.

