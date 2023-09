Milan trionfa all'Unipol Domus e regna sulla Serie A

Questa vittoria spettacolare li ha catapultati in testa alla classifica di Serie A, dove si trovano ora al fianco dei loro storici rivali, l'Inter. Ironia della sorte, mentre il Milan festeggiava il trionfo, l'Inter subiva una sorprendente sconfitta a San Siro ad opera di un Sassuolo in grande spolvero.





La squadra neroverde ha dimostrato di avere il potenziale per sconvolgere le gerarchie della lega. Mentre il Milan brillava, la squadra di Mister Ranieri ha offerto una performance sotto tono. A tratti sembrava quasi perduta in campo, senza mai mostrare quella grinta e determinazione necessaria per mettere in difficoltà gli avversari. Al contrario, ogni avanzata del Milan sembrava poter sfociare in una rete.





Con il vantaggio di 3-1, il Milan ha controllato la partita, mostrando una maturità e una sicurezza invidiabile. La performance del Diavolo è stata in netto contrasto con quella dei rossoblù, che sembravano essere caduti in un pericoloso "loop mentale". La cosiddetta "paura di vincere" ha a volte costi altissimi nel calcio, portando squadre a cedere partite che sembravano già in tasca.





Il calcio, come si suol dire, ha molte sfaccettature e diverse interpretazioni. Ma esiste una legge non scritta che regna sovrana: quando i risultati non arrivano, spesso è l'allenatore a pagare il prezzo. Adesso tocca a Mister Ranieri dimostrare la sua abilità, invertendo questa tendenza. Dopo tutto, è noto per compiere miracoli in situazioni simili.

