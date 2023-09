Sport Rossoblù in crisi: Milan supera un Cagliari senza mordente

Questa é stata la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Claudio Ranieri. La vittoria in Serie A manca dall'Aprile del 2022 (1 a 0 contro il Sassuolo). É stato un primo tempo molto brutto perché abbiamo subito gli attacchi del Milan fin dai primi minuti,come quel tiro di Reijnders finito di poco a lato ma anche con qualche tiro di Florenzi,dello svizzero Okafor di testa ma non solo... I rossoneri sono stati superiori al Cagliari anche per quanto concerne il possesso palla. Ci sono da segnalare due rigori non dati al Cagliari,uno nel primo tempo ai danni di Luvumbo atterrato da Tomori e uno nella ripresa per un presunto tocco di mano sempre del centrale rossonero... L'arbitro romano La Penna poteva essere chiamato dal Var per poter esaminare questi due episodi. Alla prima azione del primo tempo i rossoblù erano anche passati in vantaggio: al minuto 29,sugli sviluppi di una rimessa laterale,Nandez sradica il pallone al rossonero Adli,serve Luvumbo che,da posizione defilata,batte con il sinistro Sportello con un tiro potente dopo una triangolazione con Nandez. Seconda rete in Serie A per il ventunenne angolano. Subito dopo il Cagliari sempre con Luvumbo prova a spingere e infatti mette un cross invitante in area per Augello ma l'ex terzino sinistro blucerchiato viene anticipato da Adli. Il Milan riprende ad attaccare e Okafor calcia debolmente dentro l'area rossoblù un rigore in movimento che Radunovic blocca... Il portiere serbo oggi é stato insufficiente perché al gol del pareggio del Milan perde il pallone in maniera clamorosa prima su un cross di Pulisic (ex Chelsea) e,sulla respinta, Okafor insacca in rete spostandosi il pallone sul piede mancino... L'altra rete invece nasce da un cross di Reijnders,la difesa va in confusione e Tomori realizza il gol del 2 a 1 anticipando i suoi compagni di squadra. Nella ripresa il Cagliari mi é sembrato un pochino più voglioso,specialmente quando é entrato Oristanio al posto del polacco Wieteska... Proprio nel momento in cui i rossoblù sembravano (a parer mio) in ripresa il Milan al minuto 59 trova anche il gol del 3 a 1 con un gol rasoterra dalla distanza del britannico Loftus-Cheek. Il Cagliari,successivamente, ci tenta comunque con qualche occasione con i vari Deiola,Petagna e Shomurodov di testa (oggi l'uzbeko non mi ha entusiasmato rispetto alla gara di 10 giorni fa contro l'Udinese). Luvumbo secondo me é stato l'ultimo a mollare perché fino alla fine ha provato a creare grattacapi alla difesa del Milan: infatti,con un suo cross dalla destra,mette un ottimo pallone per il classe 2002 (nato a Vallo Della Lucania) Oristanio che si gira benissimo e con il sinistro si vede respingere da Sportiello una bellissima conclusione... Il Cagliari in attacco é ancora in serissima difficoltà e se non crea occasioni Luvumbo non c'é nessun altro là davanti in grado di rendersi pericoloso... Adesso la classifica comincia a fare un po' paura e siamo ultimi in classifica a soli due punti perché l'Empoli ha battuto per 1 a 0 la Salernitana. Abbiamo realizzato soltanto due gol in campionato e dico anche che in Serie A senza un valido attaccante é difficilissimo vincere le partite. Se ci vogliamo salvare dobbiamo metterci il cuore,la determinazione,la grinta e tentare anche di tirare più spesso dalla distanza. Adesso mi domando: Perché anche quest'oggi non ha giocato Prati? Il Cagliari sarà impegnato Lunedì 2 Ottobre alle ore 20,45 contro la Fiorentina al "Franchi". Sarà una partita difficile ma bisogna iniziare a fare punti perché in Serie A non puoi permetterti di concedere nulla all'avversario. Io fin dall'inizio della stagione ho sempre detto (é un mio pensiero) che in attacco nessuno dà garanzie,almeno per il momento. Forza rossoblù sempre però ora é arrivato il momento che tutti si diano una mossa altrimenti la situazione si complica ulteriormente.