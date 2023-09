Sport Il Milan passa alla “Unipol Domus”. Cagliari desolatamente solo all’ultimo posto

Il Milan prosegue il suo cammino a grandi falcate in campionato, sbarazzandosi anche del Cagliari. La gara termina 3-1 per i rossoneri, che rimediano all'iniziale vantaggio cagliaritano grazie a uno scatenato Luvumbo con le reti di Okafor e Tomori nel primo tempo e il terzo sigillo di Loftus-Cheek nella ripresa. Due dei tre gol quindi sono arrivati dal mercato estivo. Il Diavolo ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, ma fino al gol del pari ha faticato ad aumentare i ritmi. Poi hanno prevalso la coralità della manovra rossonera e la qualità dei singoli nei confronti di un Cagliari che si è affidato soprattutto alle iniziative personali del suo attaccante angolano. Rossoneri con cinque vittorie su sei in campionato, ma il derby resta un macigno. Cagliari che rimane inchiodato a quota 2 in classifica. Ranieri a fine gara elogia i suoi: “Sono soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi. La differenza l’hanno fatta i campioni, i quali approfittano di ogni situazione favorevole”. Pioli ha utilizzato coloro che sinora hanno avuto scarso minutaggio: “Sapevamo che il Cagliari ci avrebbe aspettato. Siamo stati bravi a sfruttare la occasioni. Devo fare il turnover per gli impegni ravvicinati anche il Champions”.