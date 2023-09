Sport Quote e pronostici: La Serie A svela le sfide top della settimana

Martedì 26 settembre alle 20.45, il campionato di Serie A 2023/24 si accende con il match tra la Juventus e il Lecce. Questo match apre una tre giorni di calcio che vedrà concludersi il turno infrasettimanale giovedì 28 settembre. La Juventus, desiderosa di rifarsi dopo la sconfitta con il Sassuolo, avrà di fronte un Lecce in forma, arrivato a Torino con 10 punti ottenuti in soli 5 incontri. Gli esperti suggeriscono una partita vivace con "entrambe le squadre segnano nel primo e nel secondo tempo", con una quota interessante di 23.00 su bet365. Previsto un punteggio di 3-1 in favore della Juve. Il giorno seguente, mercoledì 27 settembre alle 18.30, sarà il turno del Cagliari, ancora a caccia della sua prima vittoria, che ospiterà il Milan di Stefano Pioli in uno stadio Unipol Domus tutto esaurito. I rossoneri sono determinati a ottenere la vittoria per non perdere terreno rispetto all'Inter, al momento in testa alla classifica. Un nome da tenere d'occhio? Oliver Giroud. È quotato a 2.50 su bet365 per andare a segno in qualsiasi momento del match. Si prevede un pareggio, con il risultato di 1-1. Il gran finale di questa tornata infrasettimanale vedrà l'Inter, capolista con cinque vittorie in altrettante partite, ospitare un Sassuolo euforico dopo il recente successo sulla Juventus. L'incontro, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45, promette scintille: la solida difesa nerazzurra contro un Sassuolo che trova con facilità la via del gol. Gli appassionati puntano su Lautaro Martinez come primo marcatore, con una quota di 4.00 su bet365. Si prevede una vittoria dell'Inter con un punteggio di 2-1. In conclusione, queste tre partite sono l'occasione perfetta per vivere emozioni calcistiche e, per chi ama scommettere, per tentare la fortuna con pronostici allettanti.