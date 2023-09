Sport Europei beach soccer 2023: L'Italia è in finale - Battuto il Portogallo 2 a 1 alla beach arena del Summerbeach Village

Sulla sabbia del lido San Giovanni, all'interno del Summerbeach Village della ASD Polisportiva Sottorete ad Alghero, la nazionale italiana di Beach Soccer ha raggiunto la finale degli Europei 2023. Sotto la guida sapiente di Emiliano Del Duca, gli azzurri hanno saputo resistere e rispondere al primo colpo del Portogallo, siglato da Be Martins. Ma l’Italia non ha esitato a contrattaccare. Bertacca ha pareggiato la contesa, sfruttando al meglio un assist fornito da Fazzini. E poco dopo, Giordani ha portato la squadra in vantaggio, capitalizzando un'azione avviata da una rovesciata di Sciacca che ha sfiorato il palo. Il terzo tempo ha visto ancora protagonista Sciacca con un altro tentativo spettacolare, ma Andrade, il portiere portoghese, ha mantenuto alta la guardia. Ora, con la finale contro la Spagna all'orizzonte, Alghero e tutta l’Italia sono in trepidante attesa. La posta in gioco è alta, e gli azzurri sono pronti per la sfida!