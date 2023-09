Sport Vittoria netta per gli Azzurri ai quarti: Italia in semifinale nella Euro Beach Soccer League al Summerbeach Village

Nella splendida cornice della Euro Beach Soccer League sul lido San Giovanni di Alghero al SummerbeachVillage della ASD Polisportiva Sottorete, l'Italia ha mostrato ancora una volta il suo valore battendo con decisione la Romania con un punteggio di 8-2 nei quarti di finale. Una vittoria che porta gli Azzurri un passo più vicino al titolo continentale. Gli uomini in maglia azzurra non hanno perso tempo, mettendo subito in chiaro le loro intenzioni. A soli due minuti dall'inizio, Genovali ha rotto il ghiaccio, seguito poco dopo da un autogol sfortunato di Ionut. Marian ha cercato di mantenere viva la speranza per la Romania, accorciando le distanze prima della pausa. Ma gli Azzurri, con il vento in poppa, hanno continuato a dominare. Giordani ha trovato la via della rete nel secondo tempo, seguito da Carpita che ha portato il punteggio a 4-1. Il morale dei romeni è stato ulteriormente abbattuto dall'espulsione di Ionel, rendendo le cose ancora più difficili per loro. Con il controllo completo della partita, Giordani, Zurlo, Fazzini e Remedi hanno continuato la pioggia di gol. Marian, in una tentata rimonta, ha segnato il suo secondo gol personale, portando il risultato sul momentaneo 5-2, ma era chiaramente la giornata dell'Italia. Ora, la Nazionale italiana guarda avanti e si prepara per la sfida con il Portogallo, in programma domani alle ore 18.00. Sarà una sfida avvincente, con due delle migliori squadre del torneo che si sfideranno per un posto in finale. Dall'altra parte del tabellone, Spagna e Bielorussia lottano per l'altro posto in finale, con quest'ultima che ha sorprendentemente eliminato la Svizzera, campione in carica. La tensione è alle stelle, ma una cosa è certa: gli Azzurri sono pronti per la sfida e vogliono portare a casa il titolo.