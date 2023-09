Sport Gli azzurri brillano nella Euro Beach Soccer League al Summerbeach Village battendo la Bielorussia 4-2

Nella spettacolare cornice della Beach Arena sul lungomare di Alghero al Summerbeach Village della ASD polisportiva Sottorete, in una calda giornata settembrina con temperature superanti i 24°C, la Nazionale Italiana di Beach Soccer ha dato spettacolo. Con una qualificazione ai quarti di finale già in tasca, gli Azzurri di Emiliano Del Duca hanno superato la Bielorussia con un netto 4-2, assicurandosi il primo posto nel Gruppo A. La partita ha avuto un avvio incandescente con l'Italia che ha subito un gol da Ivan Kanstantsinau, ma ha prontamente risposto con un gol di Ovidio Alla. Il secondo tempo ha visto un pareggio, grazie ad un meraviglioso tiro incrociato di Tommaso Fazzini. Nel tempo finale, la squadra azzurra ha dominato: Marco Giordani ha portato gli italiani in vantaggio 3-2, per poi vedere Alessandro Remedi siglare il punteggio finale di 4-2. Venerdì 22 settembre, alle 18:00, l'Italia affronterà la Romania nei quarti di finale, in un match trasmesso in diretta su Rai Play. La Romania ha terminato in testa al Gruppo B, ma con una differenza reti inferiore rispetto alla Svizzera. E non è finita qui: le Azzurre saranno in campo alle 18:00, sfidando la Repubblica Ceca per determinare chi dominerà il Gruppo A. Con un mix di sole, mare e talento, la Beach Arena di Alghero promette emozioni e spettacolo puro.