Sport Alghero: Splendida vittoria degli azzurri nell’esordio della Euro Beach Soccer League al Summerbeach Village sul lido San Giovanni

Un inizio trionfante per la Nazionale Beach Soccer che, nella Beach Arena situata sul lungomare San Giovanni di Alghero nel summerbeach Village della ASD Polisportiva Sottorete, batte la Grecia 5-2. Il match, valido per il Gruppo A della Euro Beach Soccer League, ha visto protagonista una squadra italiana in grande forma, pronta a bissare il successo nella gara di domani. L’Italia è partita con il piede giusto: al 9' Marco Giordani, attaccante dell'ASD Anzio Calcio 1924 e dell'ASD Napoli Beach Soccer, ha infiammato il pubblico con una rovesciata spettacolare. Subito dopo, Gianmarco Genovali, su rigore concesso per un fallo su di lui da Michail Lympousis, ha raddoppiato. Proprio poco prima dell’intervallo, il capitano Emmanuele Zurlo ha segnato il terzo gol azzurro. La squadra ellenica ha però dimostrato grinta e, nel secondo tempo, ha ridotto lo svantaggio grazie a Dimitrios Alexandros Mikelatos. Nonostante questo, Alessandro Remedi ha subito risposto, ristabilendo la doppia distanza in favore degli Azzurri. Nell’ultima frazione di gioco, l'Italia ha confermato la propria supremazia: nonostante un ulteriore gol di Mikelatos per la Grecia, Remedi ha messo la parola fine alla contesa, segnando su calcio di rigore. Gli Azzurri saranno di nuovo in campo domani, mercoledì 20 settembre, alle 18, quando affronteranno la Moldova. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Play e in differita su Rai Sport alle 23.50. Una menzione speciale va alle Azzurre: dopo l’allenamento ufficiale sul campo 2 della Beach Arena, hanno sostenuto con entusiasmo la squadra maschile sugli spalti. Anche loro sono pronte per il loro esordio nella Superfinal dell'Europeo, che avrà luogo domani alle 16.45 contro la Svezia, con la diretta su Rai Play e la differita su Rai Sport alle 22.30. Un inizio promettente per le Nazionali italiane di Beach Soccer che si preannunciano protagoniste in questo torneo europeo.