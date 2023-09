Sport Ranieri polemico per l’orario della gara con l’Udinese: “Chi ha proposto le 12.30 è un mago”

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara casalinga con l'Udinese, valida per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica 17 settembre alle 12:30 alla 'Unipol Domus”. L'allenatore rossoblù ha toccato diverso temi: non solo la preparazione della partita contro i friulani, ma anche il mercato e l'orario della partita. Un'analisi ad ampio raggio che ha permesso di tracciare il punto sul momento in casa-Cagliari, reduce dal pari all'esordio stagionale a Torino seguito dalle sconfitte contro Inter e Bologna. Priorità alla stretta attualità: "Nandez e Shomurodov sono tornati, stanno bene e sono disponibili. Radunovic resta titolare, l’anno scorso ci ha portato in Serie A. Tutti i grandi hanno sbagliato, ma tutti hanno saputo mettersi gli errori alle spalle. Per essere un grande portiere deve superare lo sbaglio. Petagna? Vediamo. Ha fatto differenziato parlerò con lui e con i dottori e valuterò il da farsi. Pavoletti ha recuperato, ma vediamo. Mancosu è rientrato, ha fatto la settimana con noi, non è al cento per cento, è convocabile ed è un buon rientro dopo le vicissitudini che ha passato". Ranieri è sarcastico sul calcio d'inizio alle 12:30: "Chi ha scelto quest’orario è un mago, ha previsto che ci sarà freddo con 18 gradi, c’è da fargli i complimenti”. Poi ha pure toccato il tasto del calciomercato: "Ho dato l’ok per tutti gli acquisti, certo non mi è stato proposto Mbappé, ma sono arrivati tutti giocatori validi e sono pienamente soddisfatto. Dobbiamo lavorare e stare tutti a remare dalla stessa parte. L’anno scorso eravamo abituati a vincere spesso, quest’anno dovremo uscire dal campo senza essere sconfitti, perdere sì, ma non sconfitti".