Sport Olmedo: Open Day di pallavolo con la Gymnasium

OLMEDO - L'associazione sportiva Gymnasium lancia un invito speciale a tutti gli appassionati di pallavolo: il 19 settembre è il giorno da segnare sul calendario! Un imperdibile Open Day dedicato al mondo della pallavolo, un evento che promette di attirare sia i veterani dello sport sia chi si avvicina per la prima volta. L'appuntamento è alle ore 16.30 in Via Emilio Lussu, presso la palestra delle Scuole Medie. L'evento rappresenta un'occasione esclusiva per immergersi nella cultura pallavolistica, interagire con esperti e appassionati, e magari scoprire nuovi talenti in erba. Guidati dalla passione e dall'esperienza, i professionisti della Gymnasium vi aspettano per una giornata ricca di sport, divertimento e, ovviamente, pallavolo. Non perdete l'occasione di essere parte di questo evento speciale. Olmedo e la Gymnasium sono pronti ad accogliervi a braccia aperte! Per ulteriori informazioni e dettagli, si prega di contattare Mauro al 3282109576. Ci vediamo in campo!