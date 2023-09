Sport World Beach Soccer Cup 2023: Alghero si prepara per il grande evento

La rinomata Spiaggia del Lido di Alghero, dal 19 settembre al 1 ottobre, si trasformerà nel cuore pulsante del beach soccer a livello mondiale. Quest'anno, Alghero prende il testimone da Cagliari, dove si è tenuta l'edizione precedente. La competizione avrà luogo sotto l'egida del Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, in collaborazione stretta con BSWW Beach Soccer Worldwid e la ASD Polisportiva Sottorete. A rendere l'evento ancor più prestigioso, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Inoltre, la manifestazione ha ricevuto un forte sostegno dalla Regione Autonoma della Sardegna, in particolare dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. L'avventura inizierà con l'attesissima EBSL Superfinal 2023, che rappresenta la fase finale dell’Europeo di beach soccer. Dal 19 al 24 settembre, la nazionale italiana, che lo scorso anno ha conquistato un onorevole terzo posto a Cagliari, cercherà di brillare nel Gruppo A, dove si troverà a sfidare squadre del calibro di Bielorussia, Moldova e Grecia. Il torneo prenderà il via martedì 19, con la fase a gironi. Successivamente, i quarti di finale si disputeranno il venerdì, mentre le semifinali e la finale animeranno il weekend. Dopo la Superfinal, sarà la volta della World Winners Cup. In questa fase, squadre maschili e femminili provenienti da ogni angolo del globo si sfideranno con l'obiettivo di prendere il posto di Real Münster (Germania) e Lady Grembach (Polonia), campioni in carica. Per restare sempre aggiornati sull'evento, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale [www.beachsoccer.com](http://www.beachsoccer.com). Ulteriori dettagli saranno disponibili anche sui canali federali FIGC LND CR Sardegna su Facebook e Instagram, nonché sul sito [www.figc-sardegna.it](http://www.figc-sardegna.it).