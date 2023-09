Sport La Dinamo Banco di Sardegna mette sotto contratto Dylan Van Eyck - Un rinforzo per coach Piero Bucchi

La Dinamo Banco di Sardegna deve fare i conti con un infortunio di un giocatore di prima fascia. Infatti, a seguito dell'infortunio occorso durante la “Fiba World Cup” con la nazionale lituana, l'atleta Eimantas Bendzius ha riportato una lesione al tendine di Achille. Dopo gli accertamenti avvenuti prima nelle Filippine e poi in Lituania, secondo le direttive della nazionale lituana il giocatore dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Dopo l'intervento saranno valutati i tempi di ripresa che si prevede siano assai dilatati nel tempo. A seguito di quanto accaduto la società si è premurata e sarà aggregato per il resto della “preseason” l'ala olandese classe 1998 Dylan Van Eyck, l'anno scorso prima a Chiusi in A2 e poi in Leb Gold in Spagna. Il prodotto di Iona, allenato anche da Rick Pitino nel MAAC Rs Champions, è già atterrato in Sardegna e si è già messo a disposizione di “coach“ Bucchi per la preparazione in vista dell’inizio del campionato i primi di ottobre. Un rinforzo di livello, considerate le defezioni in questo periodo che hanno condizionato la squadra anche al torneo di Cagliari.