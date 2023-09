Sport El Principe del Cagliari: L'indimenticabile eredità di Francescoli [PARTE 1 LA CARRIERA]

Tratteremo oggi, in questa nuova rubrica dedicata ai ritratti che

hanno vestito la gloriosa casacca del Cagliari Calcio uno degli

stranieri più amati e considerati della storia rossoblù: il

conosciutissimo centrocampista uruguaiano Enzo Francescoli.

L’importante giocatore sudamericano, (classe ’61 e figlio di

emigrati italiani) dopo essersi proposto in alcuni provini (dall’

esito non felice a causa del suo fisico estremamente esile) prima

nella famosa squadra del Penarol e in seguito nel River Plate

Montevideo, mosse i primi passi calcistici nella compagine dei

Wanderers facendosi notare, in breve tempo, come uno dei

migliori giovani all’interno del panorama calcistico latino (in

generale) ed uruguaiano in particolare. Proprio in virtù di questo,

pochi anni dopo( siamo nel 1983,anno in cui vincerà la sua prima

Copa America come protagonista assoluto), una delle più illustri

compagini calcistiche argentine (il River Plate) decise (intuendone

le enormi qualità e gli importanti margini di crescita

professionale) di inserirlo tra le sue fila (nel ruolo di trequartista)

facendone uno dei principali fulcri della manovra offensiva tanto

da risultare nel 1984 e nel ‘86 capocannoniere del torneo

rispettivamente con 24 e 25 gol. Esperienza, quella argentina, che

si conclude nel 1986 anno in cui Francescoli opta (tra lo stupore

generale) di accasarsi in una squadra poco nota (ma dalle

importanti ambizioni) come il Racing Club Parigi (dove militano

anche due giocatori di enorme talento come Littbarski e

Fernandez) che gli offre un ottimo contratto e gli consente di

misurarsi con i grandi campioni presenti nel campionato francese.

Sebbene l’esperienza nella Division 1 nasca sotto i migliori

auspici, essa si rivelerà sì notevole dal punto di vista personale,

ma purtroppo molto deludente per le posizioni ottenute in

classifica dal team transalpino (rischierà, infatti, la retrocessione nel ’89). Degna di grande considerazione, inoltre, proprio in

quegli anni la vittoria da parte del giocatore uruguaiano e della

sua nazionale della seconda Copa America nell’anno 1987. Alla

fine della stagione ’88-89 il grande calciatore sudamericano,

probabilmente deluso in termini di risultati dall’esperienza

parigina, decise di accasarsi (in accordo con il club della capitale

francese)nella fortissima squadra dell’Olimpique Marsiglia di

Bernard Tapie (all’epoca la compagine calcisticamente più forte di

Francia e una delle più importanti a livello europeo) dove si rivelò

un giocatore di livello assoluto in grado di fornire un significativo

apporto al gioco del team provenzale proprio nell’anno che

portava al mondiale di Italia 90. Al termine della competizione

iridata (dopo l’eliminazione della selezione uruguagia da parte

della Nazionale Italiana allenata da Azeglio Vicini) il futuro

dell’ottimo atleta uruguaiano, tuttavia, sembrò un rebus. In

quella sessione di mercato, infatti, quella che nacque come una

boutade divenne (tra lo stupore di molti) realtà: il passaggio di

Francescoli alla corte del Cagliari. La lunga trattativa, diretta

dall’ottimo Ds Carmine Longo (precedentemente interessato al

“bomber” della Germania Est Ulf Kirsten), fu possibile anche per

merito celeberrimo procuratore Paco Casal che portò oltre a El

Principe (cosi era noto Francescoli nel mondo del calcio) due suoi

connazionali il noto Pepe Herrera (centrocampista con notevole

“garra” che disputerà alcune importanti stagioni con la maglia

rossoblù) e il giovane attaccante Daniel Fonseca. L’esperienza in

terra sarda (probabilmente dovuta al fatto che Francescoli voleva

misurarsi nel Campionato all’epoca più difficile del mondo in cui

militavano campioni del calibro di Van Basten, Gullit, e Matthaeus

tra gli altri) si dimostrerà, nonostante le difficoltà dei primi mesi

(dovute certamente al nuovo contesto, alla nuova lingua e a una microfrattura che porteranno la squadra nella zona “calda” della

classifica), molto proficua in cui il giocatore nativo di Montevideo

schierato da regista o da seconda punta diede vita, insieme al

celeberrimo giocatore sardo Matteoli (ex Inter), a una coppia di

giocatori in grado di fare un girone di ritorno da record (iniziato

con il pareggio per 2-2 con la Juventus) che culminò con una

miracolosa salvezza. La stagione successiva (‘91-92), dove ebbe

come allenatore il grande Carlo Mazzone, si rivelerà un

campionato in cui giungerà una salvezza tranquilla e senza patemi

(in cui facciamo notare la squadra cagliaritana vinse con la

Sampdoria alla prima di campionato per 3-2 con una rete del

giocatore uruguaiano). L’ultima stagione in maglia rossoblù si

rivelerà addirittura molto meglio delle precedenti, colma di

soddisfazioni personali e di squadra con la qualificazione del team

sardo in Coppa Uefa. Una squadra (appena acquistata dal dott.

Cellino), che anche grazie al giocatore sudamericano, vince e

convince facendo bellissime prestazioni che le permettono di

ottenere il sesto posto in classifica. Emblematico, in tal senso, fu

la grande vittoria per 5-0 ottenuta con il Torino (futura

compagine del giocatore uruguaiano dopo l’addio al Cagliari) in

cui El Principe fece doppietta che è ancora in tutte le menti dei

supporter sardi. Nell’ultima parte di carriera, come abbiamo

detto, militerà nella squadra granata per una sola stagione 1993-

94 e in seguito tornerà in Argentina nella compagine del River

Plate dove ormai trentatreenne chiuderà una straordinaria

carriera vincendo il titolo di calciatore argentino e sudamericano

nel ’95, 4 campionati, il titolo di capocannoniere nel ‘96, la Copa

Libertadores (la Champions League del Sudamerica) nello stesso

anno, perdendo contro la Juventus, però, la gara nella Coppa

Intercontinentale terminando di lì a breve, nel ’97 (anno durante il quale vinse la Supercoppa Sudamericana),un incredibile

excursus professionale che ha pochi eguali nello sport di squadra

e non solo.