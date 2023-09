Sport Delusione per la sarda Alessia Orro: Italia eliminata dalla Turchia all’Europeo di pallavolo femminile

Nulla da fare per le azzurre di Mazzanti che dopo un girone dominato, così come gli ottavi e i quarti, devono cedere alla fortissima Turchia allenata da Santarelli che va in finale all’Europeo di pallavolo femminile. Delusione per l’oristanese Alessia Orro e compagne che perdono al “tie-break” con i parziali di 25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15 e devono dunque abbandonare il sogno di bissare il successo del 2021. Decisiva la solita Melissa Vargas, spina nel fianco della formazione azzurra. Italia che tornerà comunque in campo domenica 3 settembre per la finale che vale il bronzo. Delusione e rammarico alla fine per le ragazze di Mazzanti che perdono un match che le italiane hanno giocato benissimo nel primo e nel terzo set, dominando la squadra di Santarelli. A far pendere l'ago della bilancia a favore delle turche è stato il "risveglio" di Melissa Vargas nella seconda parte del quarto set. Da lì, il nostro muro e la nostra difesa fin lì perfetti non sono più riusciti a contenere la cubana naturalizzata turca. In finale ci va dunque la Turchia con l'Italia che affronterà l’Olanda per il bronzo.