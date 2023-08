Dalia Kaddari in semifinale ai Mondiali di atletica - Male Tortu

Il suo è il secondo tempo tra le atlete ripescate. Felicissima e commossa la velocista sarda dopo l’arrivo: da due anni, quando aveva vinto i campionati europei under 23, non correva così forte. Deludente invece la prestazione di Filippo Tortu. Lontanissimo dalle sue reali potenzialità, con un quarto posto corso in 20”46 (quest’anno aveva realizzato 20”14). Era necessario arrivare al terzo posto per qualificarsi. Avrebbe potuto sperare nel ripescaggio, ma l’atleta sardo non ha fatto segnare un tempo sufficiente per essere riammesso dalla porta di servizio. “Non ho fatto una buona curva.-he detto Tortu-E quando sbagli i primi cento metri poi non riesci più a recuperare”.

Un bel risultato e una doccia fredda per i due atleti sardi impegnati nelle batterie dei 200 ai campionati mondiali di atletica a Budapest. Dalia Kaddari si è qualificata per le semifinali. La 22enne atleta di Quartu, allenata da Fabrizio Fanni, si è piazzata quarta nella sua batteria correndo in un ottimo 22”67, a soli tre centesimi dal primato personale e ad appena 11 dal primato italiano di Libania Grenot.