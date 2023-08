Sport Alessia Orro in evidenza ai campionati europei femminili di Volley

C’è anche uno spaccato di Sardegna nei campionati europei di volley femminile che si stanno disputando in terra italiana. Alessia Orro è una delle principali colonne della squadra allenata da Davide Mazzanti. Una carriera esaltante quella della pallavolista oristanese, contrassegnata da un crescendo rossiniano. Originaria di Narbolia, il suo percorso è cominciato nell'Ariete Oristano, club nel quale ha fatto parte sia della selezione giovanile, sia della prima squadra, in Serie C, giocando come centrale e opposto. Resta nell’Ariete fino al 2013. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, modificando anche il ruolo in palleggiatrice, con cui, in quattro annate di permanenza, disputa il campionato di Serie B1 seguito poi da quello di Serie A2 nella stagione 2014-15 e quello di Serie A1 nell'annata 2015-16. Nella stagione 2017-18 viene ingaggiata dall'UYBA[3], in Serie A1, con cui vince la Coppa CEV 2018-19. Dopo un triennio a Busto Arsizio, per l'annata 2020-21 si trasferisce alla Pro Victoria Monza[4], sempre nella massima serie italiana, conquistando la Coppa CEV, dove viene premiata come MVP. Nel 2013 riceve le prime convocazioni nella nazionale Under-18, con cui nel 2015 vince la medaglia d'oro al campionato mondiale di categoria; sempre nel 2015 si aggiudica la medaglia di bronzo al campionato mondiale Under-20 con la nazionale Under-20 e debutta in nazionale maggiore; nel 2017, conquista l'argento al World Grand Prix e due anni più tardi la medaglia di bronzo al campionato europeo. Nel 2021 partecipa ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, uscendo ai quarti di finale, e al campionato europeo, vincendo la medaglia d'oro e ricevendo il premio come miglior palleggiatrice. Nel 2022 conquista la medaglia d'oro alla Volleyball Nations League e quella di bronzo al campionato mondiale.