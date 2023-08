Sport Cagliari calcio: Prati alle visite mediche - Si lavora per Chatzidiakos

Matteo Prati, centrocampista della Spal, sta per completare le visite mediche con il Cagliari e si prepara ad indossare la maglia rossoblù. Il 2003, dunque ventenne con ampi margini di miglioramento, sottoscriverà un contratto quinquennale con la società del patron Tommaso Giulini. A questo punto si può davvero affermare che il trasferimento di Prati al Cagliari sotto la guida di Ranieri segnerà un nuovo record nella storia della Serie C: mai prima d'ora si era registrata una vendita così significativa nella terza serie italiana. E questo poichè la Spal lo scorso anno era retrocessa in terza serie nel torneo che vide il Cagliari centrare la promozione in serie A. Per il resto il ds rossoblù, Nereo Bonato, sta per definire l'arrivo del prossimo difensore richiesto a gran voce da mister Ranieri. Trattasi del greco Pantelis Chatzidiakos, il quale è sempre più vicino al Cagliari e manca ora soltanto l'ultimo ok definitivo dell'Az Alkmaar, la formazione dove ha militato sino a giugno scorso, per formalizzare l'operazione. Per il ventiseienne difensore greco, il Cagliari dovrebbe concludere per un'operazione dal valore di due milioni di euro.