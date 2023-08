Sport La Sardegna protagonista ai campionati italiani di atletica.

Ancora soddisfazioni dall’atletica per l’isola. La Sardegna infatti è stata protagonista nel corso dei campionati italiani assoluti di atletica leggera con l’affermazione sui 200 metri femminili e maschili dei due rappresentanti della bandiera con i quattro mori: Dalia Kaddari e Filippo Tortu. Nel corso della manifestazione, svoltasi a Molfetta, in Puglia, la velocista di Quartu ha fatto registrare il tempo di 22?86, riuscendo ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. È stato poi il momento di scendere in pista per Tortu, che ha corso spedito aggredendo la curva e facendo registrare un eloquente 20?14. Un risultato soddisfacente soprattutto perchè arrivato dopo tante traversie passate dall’atleta sardo-brianzolo, il quale ha scaricato la rabbia strappandosi il body e rimediando un’ammonizione come accade ad alcuni calciatori quando si tolgono la maglietta. Un gesto che però è servito per stemperare tensione e inquietudini accumulate in mesi difficili. Anche altri atleti sardi hanno ottenuto lusinghieri risultati nel corso dei campionati italiani: Eugenio Meloni, nel salto in alto, il quale ha ottenuto la medaglia di bronzo con 2,18. Al sesto posto Massimiliano Luiu (classe 2002), giovanissima promessa. Nel lancio del peso, invece, ha conquistato il settimo posto Elisa Pintus con 14,05 e ottava Pamela Mannias con 13,67.