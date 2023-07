Alla conquista dell'oro tra le piscine d'Italia: atleti algheresi inarrestabili nonostante la mancanza di un campo di casa

In costante crescita tecnica anche Noria Marta, Brundu Damiano, Dore Gabriele, Pistis Ivan, Solinas Francesco. Risultati quasi incredibili che ricompensano i sacrifici fatti da atleti, genitori e dall'allenatore Sandro Fiorentino costretti dal marzo 2020 a svolgere allenamenti a singhiozzo saltellando dalla Piscina del Green a quella di Libyssonis a Porto Torres, quelle di Lu Fangazzu e Canopoleno di Sassari e, solo ultimamente la Piscina Comunale scoperta di Alghero; grande dunque, considerate le reiterate difficoltà la soddisfazione per tutti compreso il Presidente Lorenzo Zicconi. Non si può comunque non chiedersi (caso forse unico in Italia) per quale motivo una cittadina di 40mila abitanti come Alghero, sia ancora sprovvista di una vasca coperta di 25 mt. Indispensabile non solo per svolgere in serenità un'attività agonistica, ma per permettere l'apprendimento del nuoto a grandi e piccoli, considerando che stiamo parlando oltretutto di un agglomerato urbano affacciato sull'acqua. Eppure tutti sanno che mancherebbero due/tre mesi di lavoro serio per completare la bellissima struttura coperta di Maria Pia. Non possiamo che sperare, che oltre al vento e al mare, qualcosa si muova finalmente ad Alghero.

Splendidi Salvatore Ciancilla (oro 50-100-200 farfalla, argento 200 misti) e Gabriele Cocco (oro 50 stile libero, argento 100 stile libero) entrambi a pochissimi centesimi dal tempo per i Campionati Italiani rispettivamente nei 100 farfalla e nei 50 stile libero; notevolissimo Lorenzo Saba (oro nei 200 misti, bronzo nei 100 farfalla); ma superlativi l'oro nelle staffette 4x100 e 4x200 stile libero (Ciancilla Salvatore, Saba Lorenzo, Gianorso Giorgio, Cocco Gabriele) e il bronzo nella 4x100 mista juniores, per una squadra che conta solo su otto elementi al maschile; più che eccellente anche la 4x100 mista femminile quarta con Lai Manuela, Brancati Maria, Sechi Eleonora, Calaresu Gaia, considerando che le ragazze tesserate per l'Alguer Sport sono 5 in totale.