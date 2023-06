Sport Dinamo LAB: un mondo di inclusione tutto da scoprire - Quest’anno vicini alla vittoria del titolo

Tutti conosciamo la Dinamo Sassari di Jack De Vecchi e del Coach Bucchi, che proprio giovedì per dispiacere di un’isola intera, si son dovuti piegare all’armata “Olimpia Armani Milano”, una squadra di grande valore. Ma la Società ha diverse squadre, tra cui anche la squadra femminile e la DINAMO LAB, la squadra di basket in carrozzina, che milita nel Campionato Nazionale e da anni si contende il titolo. Il basket in carrozzina, noto anche come basket per diversamente disabili, è una variante del basket tradizionale adattata per persone con disabilità fisiche. Gli atleti utilizzano apposite carrozzine per muoversi in campo e competono seguendo le regole standard del basket. Il gioco richiede abilità, agilità e coordinazione, e offre una piattaforma inclusiva per gli individui con diverse abilità motorie. Il basket in carrozzina è uno sport competitivo praticato a livello internazionale e fa parte dei Giochi Paralimpici, offrendo un'opportunità di espressione sportiva e di competizione per gli atleti con disabilità. Con la pallacanestro, così detta per normodotati, ci sono piccole differenze nel calcolo del punteggio. La Dinamo Lab, in quest’ultima stagione 2022-23 ha sfiorato il colpaccio, ha sfiorato il trionfo. Tra i giocatori più rappresentativi, c’è sicuramente il Capitano Claudio Spanu che cercheremo presto di intervistare. I sassaresi, a marzo, insieme alla “G.S.D. Porto Torres”, hanno ospitato a Sorso e a Porto Torres, leFinal Eight di Eurocup; e sono riusciti a raggiungere la finalissima a fine aprile in Turchia, ma si è dovuta arrendere alla fortissima corazzata dei tedeschi dell’Hannover. Inoltre, sempre a marzo, si è spento un altro sogno biancoblù, ossia la conquista della Coppa Italia, perdendo in finale contro una loro bestia nera, i marchigiani del “Santo Stefano”, con uno straordinario Giarretti che segna ben trentacinque punti. Marchigiani che i sassaresi affrontano, anche nella finale 3-4° posto, e ancora sconfitti. Un vero peccato, perché i sassaresi in semifinale, erano riusciti ad eliminare i Campioni d’Italia del “Briantea Cantù”. Insomma, la Dinamo Lab non avrà conquistato i vari trofei, ma sicuramente, si potrà ritenere soddisfatta, perché ha conquistato Finale di Coppa Italia, Finale di Euro Cup ed un ottimo Quarto posto in Campionato. Gran bella stagione. Siamo fiduciosi, che la Società con Gianmario Dettori, vicepresidente della Dinamo e dirigente che segue le squadre di basket in carrozzina, possa fare degli ottimi investimenti e rendere ancora piùcompetitivi questi straordinari ragazzi.