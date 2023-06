Alghero bike School e Nurri-Orroli Asd vincono a pari punti

Come ogni stagione estiva che si rispetti, per i piccoli ciclisti saranno molte le gare da disputare nei fine settimana, tra cui la 3° prova Strada e abilità del Campionato regionale giovanissimi, Organizzata da Alghero bike ad Olmedo il prossimo 9 luglio 2023.

Sabato scorso si è tenuto il 1° trofeo San Gemiliano, gara di crosscountry giovanile nel Parco “sa sugheretta” di Tortolì. Numerosissimi i bambini presenti provenienti da tutta la Sardegna, che come sempre si sono divertiti in un pomeriggio di sport e amicizia. I Giovani di Alghero bike school si sono distinti arrivando in prima posizione a pari punti con la ASD Nurri-Orroli.