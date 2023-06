Sport Vittoria di Alghero Bike School a Pattada e rinnovo del direttivo

Un altro meritato trionfo per i piccoli ciclisti Giallorossi dell' Alghero bike School che sabato scorso a Pattada hanno vinto la gara di strada, il 7° Memorial Francesco Tola. La Società ciclistica di Alghero impegnata ad affermare il proprio settore giovanile e master nelle gare di Strada e Mountain Bike, rinnova il proprio Vertice direttivo. Ieri, infatti, si sono svolte presso la nuova sede Alghero bike in via La Marmora 92, le elezioni del nuovo direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2023-2027. Si conferma gran parte del direttivo uscente con l'ingresso di due nuovi consiglieri. Il nuovo direttivo sarà così composto: Presidente Luciano Catogno, Vice Presidente Roberto Delrio e i consiglieri Renato Merella, Gianpiero Nieddu, Andrea Delrio, Diego Donapai, Enrico Canu.