Sport Partita dai forti contenuti: il Cagliari sfida il Parma

In un contesto di “play-off” gara-1 riveste un’importanza se non fondamentale, quantomeno di inerzia positiva nella serie. Un po’ come accade nel basket. Per questa ragione il Cagliari si prepara ad affrontare il Parma partendo si da una posizione di relativo svantaggio considerato che il ritorno si giocherà in casa dei ducali, ma conscio del fatto che una vittoria oggi alla “Unipol Domus” spianerebbe la strada verso una gara di ritorno da affrontare con maggior serenità e che sino a metà torneo quest’anno appariva chimerica. Ranieri modula le risorse. Dovrà ovviamente scavare per capire chi è più affaticato dopo il confronto di sabato scorso con il Venezia ed inserire forze fresche, raschiando il fondo del barile. Prende sempre più piede l’ipotesi che stavolta Pavoletti potrebbe partire titolare al fianco di Lapadula, con Mancosu terzo attaccante o trequartista alla bisogna. In difesa Obert è apparso incerto (sua la responsabilità di non aver fatto la diagonale in occasione della rete di Pierini) e potrebbe esser sostituito nella formazione base da Azzi o Barreca. Bloccato il centrocampo, con Makoumbou in regia e Deiola e Nandez a supporto. Atteso l’ennesimo “sold-out” nell’impianto cagliaritano, con Ranieri che ha chiamato a raccolta i tifosi chiedendo aiuto per una partita dai forti contenuti.