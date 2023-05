A Cagliari il "World Championship Series dì Triathlon" sino al 2026

Fra città ed hinterland sono prenotate 450 camere per ospitare tutto il circo che arriverà nel sud dell’isola. Vi saranno anche varie compagnie televisive che trasmetteranno le immagini in oltre 40 paesi. C’è stata grande collaborazione fra la Federazione del Triathlon e le istituzioni locali, che ha riportato in Sardegna uno sport ancora poco praticato, ma che ha un progetto di crescita sostenuto. Sono attesi campioni di livello internazionale, come Alex Yee e Jonathan Brownlee e il brasiliano Manoel Messias, che daranno lustro alla manifestazione. Tra gli italiani Pozzati e Sarzilla, settimo e ottavo lo scorso anno.

??In attesa della finanziaria della Regione Sardegna. L’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, ha annunciato che “Cagliari e la Sardegna si apprestano ad ospitare le World Championship Series dì Triathlon sino al 2026”. Indubbiamente una bella sorpresa, supportata anche dal Sindaco del Capoluogo, Paolo Truzzu. Una flebo che potenzia il turismo e le infrastrutture, considerato che ci saranno oltre 100 atleti provenienti da tutto il mondo ed 800 figure che gravitano attorno all’organizzazione dell’evento.