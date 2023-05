Raniere mette in guardia la squadra per la gara playoff contro il Venezia

Ranieri mette in guardia: “Affronteremo una squadra di spessore, che sa pressare alto e con giocatori dalla caratteristiche tecniche importanti”. In stagione il Venezia travolse il Cagliari alla “Unipol Domus”, un 4 a 1 a favore dei lagunari che fu uno dei motivi per i quali venne dato il benservito al tecnico Liverani, poi esonerato al termine del girone di andata. “La crescita del Venezia può essere paragonata alla nostra. Dopo un intero girone di andata hanno capito, come noi, che la B è diversa dalla A. Hanno recepito l’indirizzo di gioco voluto dal loro allenatore ed hanno disputato un ritorno sopra le righe”.

Crescita esponenziale di alcuni elementi che apparivano fuori condizione (vedi Pavoletti e Rog) e ferocia agonistica. Due fattori che possono variare la tendenza. Ranieri contro il Venezia avrà ampia libertà di scelta nello schierare la formazione iniziale, per avere poi nel corso della gara un sostanziale apporto da parte della panchina. Certo, tutte le iniziative saranno finalizzate per mettere in condizione il cannoniere del campionato Lapadula di colpire, ma in partite secche non va messo in secondo piano l’apporto di tutti per cercare di trovare i pertugi giusti e perforare una difesa come quella lagunare laddove gravita un ex come Andrea Carboni più o meno motivato. L’altro grande ex, Ceppitelli, è squalificato.