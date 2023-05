Tennistavolo Sassari: Maria Paola Tolu vince la categoria esordienti ai Campionati Italiani Paralimpici

La quarantaquattrenne Tolu ha anche ottenuto il terzo posto assoluto nella categoria 4. Non hanno invece superato il girone Giuseppe Demontis e Alberto Corradi, capitato in un raggruppamento di ferro con alcuni nazionali. Guido Spano, tecnico che qualche mese fa ha ottenuto l'alta specializzazione paralimpica, è soddisfatto: “E' stata una trasferta molto positiva. Il livello del tennistavolo paralimpico è in continua crescita sia dal punto di vista tecnico sia come numero di atleti. Partecipare al campionato di A2 è poi molto formativo, perché i nostri atleti si confrontano con le categorie che vanno dal 1 al 5 e non solo contro gli atleti della stessa categoria”.

Trasferta siciliana positiva e con due medaglie per gli atleti del Tennistavolo Sassari ai Campionati Italiani Paralimpici ospitati al PalaRescifina di Messina che vedono confrontarsi circa 150 giocatori, tra i quali anche gli atleti delle nazionali. Le due medaglie le ha conquistate Maria Paola Tolu che nella esordienti femminile ha nettamente battuto Eleonora Menin del tennistavolo Vicenza. Questo il punteggio del 3-0: 11-8, 11-5 e 11-8.