L'algherese Anastasia Ogno si arrende in semifinale al torneo Open Appia Country "Mister Cucina"

Negli ottavi di finale affronta Camilla Turini (2.6) del ASD Chivasso Sporting Club (TO) che supera col punteggio di 6/3 6/2. Nei quarti di finale Anastasia passa il turno per la rinuncia della testa di serie numero uno Francesca Dell’Edera (2.5). In semifinale Anastasia si arrende contro Sophia Cacace Gismondi (2.5). Del AS Comune di Anzio, col punteggio di 6/1 6/1. Che vincerà il Trofeo Appia Country. Anastasia esce dal torneo molto soddisfatta e a testa alta considerando il valore delle sue avversarie, ben quattordici con ranking superiore al suo, in questo torneo Anastasia totalizza 180 punti FITP fondamentali per il prossimo salto di categoria. Con questo risultato Anastasia conferma il buon stato di forma, solo qualche settimana fa’ ha raggiunto la finale nel Torneo Open Città di Assisi ed ora si trova già in finale nel Torneo Open di Torgiano (PG) che si disputerà il 14 maggi

La sezione femminile ha visto iscritte 63 atlete provenienti da tutta Italia con la presenza dell’ algherese Anastasia Ogno (2.7) testa di serie numero quindici (tds 15) tesserata con Tennis Training School (TTS) Top School numero uno in Italia con sede a Foligno. Ottimo il percorso di Anastasia posizionata nella parte alta del tabellone finale. Supera i trentaduesimi di finale per rinuncia della qualificata Colarelli Persio Francesca (3.2) ed approda ai sedicesimi di finale dove il 30 aprile incontra Catalina Sacagiu (2.6) tesserata con ASD Atlas Roma che dopo un interminabilmente match, (sospeso per pioggia e ripreso solo il 2 maggio) Anastasia ha la meglio al terzo set con punteggio finale 6/1 1/6 6/2.