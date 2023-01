FC ALGHERO BATTE LA JUNIOR OZIERESE AL PINTORE CADDEO

Parte bene la Fc Alghero che, al primo minuto, impegna il portiere Carta con un colpo di testa ravvicinato di Cherchi poi, al 2’, colpisce la traversa con un colpo di testa di Michele Sanna. Gli algheresi cercano spazi in avanti, ma la difesa ospite chiude bene i varchi. Al 27’ la Junior Ozierese va al tiro, favorito da un rimpallo, e Giuseppe Deledda colpisce l’esterno del palo destro e la palla finisce sul fondo. Al 41’ Fc Alghero pericoloso con Satta che in diagonale sfiora il palo sinistro. Giallorossi sempre più pericolosi e al 45’ Silvio Gnani spedisce di poco alto. Si va al secondo tempo e, dopo 5 minuti, la Fc Alghero sfiora il gol prima con Cherchi poi, sulla ribattuta, con Gnani che impegna severamente il portiere Ozierese con un bel colpo di testa. Contropiede degli algheresi al 55’ che si conclude con un tiro di Carbone che sfiora la traversa. Un minuto dopo Fc Alghero ancora vicino al gol con il nuovo entrato Fofana che, a tu per tu con Carta, calcia a lato. Al 62’ il meritato vantaggio della Fc Alghero: punizione di Alessandro Sanna che pennella un bel pallone in area dove, su tutti, svetta Michele Cherchi che di testa insacca alle spalle del numero uno ospite.





Algheresi ancora vicini al gol con Fofana che si invola verso la porta avversaria, ma viene messo a terra in piena area. Per l’arbitro è tutto regolare tra le proteste generali. Dal 76’ Fc Alghero in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Delias per un ingenuo fallo di reazione. Nonostante un uomo in meno, i giallorossi hanno tenuto il pallino del gioco, controllando bene gli avanti avversari senza mai rischiare. Alla fine vittoria meritata e tre punti importantissimi che confermano Fc Alghero in testa alla classifica, da solo, a quota 28 punti. Tabellino Fc Alghero – Junior Ozierese: 1 – 0 Fc Alghero: Bellinzis, Cariga (86° Gallo), Carbone, Ardu (66° Nunfris), Sanna Michele, Gnani, Carta (51° Fofana), Sanna Alessandro, Cherchi (79° Catogno), Delias, Satta. Allenatore: Zani A disposizione: Puledda, Monni, Moro, Rizzu, Livesi. Junior Ozierese: Carta, Porcu, Melis, Craboledda, Brundu, Meledina, Deledda Giuseppe, Chessa (74° Pala), Deledda Roberto (91° Langiu), Argeni (89° Virdis), Satta. Allenatore: Manca A disposizione: Riu, Piga, Luiu, Chelo, Basciu, Paddeu. Arbitro: Meloni di Ozieri Rete: 62° Cherchi

Alla Fc Alghero basta un gol di Michele Cherchi per batter il forte Junior Ozierese e confermarsi capolista solitario del girone F di Terza Categoria. Una bella partita giocata al “Pintore – Caddeo” di Olmedo, di fronte ad un numeroso pubblico. La squadra, allenata da Pippo Zani, nonostante diverse assenze importanti e alcuni giocatori in campo in non perfette condizioni fisiche a causa di infortuni o perché reduci da influenza, ha disputato una bella partita di carattere. Alla fine i tre punti sono stati conquistati meritatamente.