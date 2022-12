Una coraggiosa Web Project Sottorete battuta dalla Cus Cagliari nel campionato di serie C di pallavolo

Ora è già tempo di pensare alla prossima gara in casa, come commenta a caldo l’allenatore Fabio Guido: “Abbiamo fatto troppi errori e non siamo stati abbastanza cinici a sfruttare i loro sbagli. Dobbiamo partire più determinati dal primo punto e lottare fino all’ultimo. La prossima partita sarà contro il Decimomannu. Una squadra forte ai primi posti in classifica che potrebbe darci degli stimoli in più per migliorare e magari fare una buona gara spronati dalla forza degli avversari”.





Così l’alzatore Enrico Granese alla fine della gara: “Partita altalenante, quando riusciamo a giocare facciamo buone cose. Abbiamo lottato in tutti i set. Ora pensiamo da subito ai prossimi allenamenti. Dobbiamo giocare sereni e mettercela tutta. Il campionato di serie C è difficile e dobbiamo riuscire in ogni gara a dare il tutto per tutto”. Prossimo impegno per la Web Project Sottorete in casa nella palestra delle scuole medie Maria Carta sabato 10 dicembre contro Pallavolo Decimomannu alle 19.30. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.

Partita difficile per la Web Project Sottorete in trasferta a Cagliari per la quinta giornata del campionato di serie C di pallavolo disputata sabato alle 19.30 presso la palestra Cus Cagliari 2. Una gara di sacrificio e coraggio che ha visto prevalere per tre set a zero i ragazzi di Cagliari. La Web Project Sottorete ha lottato in ogni set perdendo il primo 25 a 15, il secondo 25 a 14 e il decisivo e ultimo set 25 a 17.