LA FC ALGHERO OSPITA LA FULGOR

In casa Fc Alghero rosa quasi al completo per il tecnico Pippo Zani con alcuni giocatori come il capitano Alessandro Sanna e l'attaccante Michele Cherchi che, già sabato scorso contro il Turalva, sono rientrati dopo alcune settimane di assenza. E per la gara contro la Fulgor, l'allenatore giallorosso spera nel recupero di altri giocatori: “è una di quelle partite difficili perché gli avversari non hanno niente da perdere e quindi verranno in casa nostra senza tanti problemi e daranno tutto quello che avranno per fare bella figura. Per quanto ci riguarda, siamo pronti e decisi per fare bene e proseguire il nostro cammino. Stiamo bene e siamo quasi al completo. I ragazzi sono carichi e vogliosi di continuare il trend positivo che ci vede capolista imbattuta dopo cinque giornate. Domenica contro la Fulgor – conclude Pippo Zani - sarà una bella giornata di sport e daremo tutto per dare soddisfazione ai nostri supporters”.

Sarà la Fulgor Sassari l'avversario che la Fc Alghero affronterà questa domenica 4 dicembre, con inizio alle ore 15, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo per la sesta giornata di andata del campionato di Terza Categoria, girone F. Una gara casalinga alla quale la Fc Alghero si presenta forte dei suoi 15 punti in classifica, frutto di cinque vittorie in altrettante partite con 17 gol realizzati e nessuno subito. La squadra giallorossa condivide il primo posto in classifica con il Centro Storico Sassari.