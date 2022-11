Una tenace Web Project Sottorete perde contro il Borore - Ancora rodaggio per gli algheresi in serie C di pallavolo





Ora è già tempo di pensare alla prossima gara come afferma il vice allenatore Mario Pitzolu alla fine dell’incontro: “I ragazzi devono avere più coraggio, più grinta. Non devono concentrarsi sui possibili errori da non commettere ma dai punti che si possono fare. Devono tirare fuori gli attributi perché il campionato di serie C è duro e non regala nulla. C’è tempo e sono fiducioso, dobbiamo migliorare l’approccio alla gara. Così invece Simone Giardinelli nuovo libero in forza alla Polisportiva Sottorete: “Abbiamo subito il gioco degli avversari, dobbiamo avere più coraggio. In settimana in allenamento abbiamo provato tanti schemi, abbiamo preparato bene la gara per giocarcela alla pari contro i ragazzi di Borore. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, ci rifaremo sicuramente”.





Così invece Tommaso Smimmo il più giovane della compagine algherese: “Dobbiamo lavorare su quello che bisogna fare senza pensare agli errori, dobbiamo essere più grintosi, già dalla prossima gara.” Prossimo impegno per la Web Project Sottorete in casa sabato 26 novembre contro Airone Tortolì alle 19.30. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.

Serata complessa quella di sabato scorso per la Web Project Sottorete. Nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero si è svolta la terza gara del campionato di Serie C di pallavolo tra la Web Project Sottorete e la Fedra Accise Borore. Un incontro molto combattuto soprattutto nelle prime fasi della partita. L’inizio del primo set è stato difficile per gli uomini di Mister Guido che sono andati sotto nel punteggio. Grazie ad una prova di tenacia la Web Project Sottorete è riuscita quasi a pareggiare la situazione rimontando punto dopo punto l’iniziale dominio del Borore. La freschezza atletica dei ragazzi del Borore ha permesso alla stessa di chiudere il primo set per 25 a 13. Il secondo set è stato la fotocopia del primo concludendosi per 25 a 16. Nel terzo set non c’è stata partita. Il Borore ha nettamente dominato il set chiudendolo per 25 a 9. La Web Project Sottorete ha lottato e ce l’ha messa tutta ma senza successo.