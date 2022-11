Per la Web Project Sottorete strada in salita - Persa la prima partita in casa





L’inizio del primo set è stato difficili per gli uomini di Mister Guido che sono andati sotto nel punteggio. Grazie ad una prova di tenacia la Web Project Sottorete è riuscita quasi a pareggiare la situazione. La freschezza atletica dei ragazzi dell’Olimpia ha permesso alla stessa di chiudere il primo set per 25 a 17. Il secondo set è stato la fotocopia del primo sia nel risultato che nello svolgimento. Nel terzo set i giocatori dell’Olimpia hanno accelerato e sconfitto per 25 a 14 una comunque guerriera Web Project Sottorete.





Il mister Fabio Guido analizza questo inizio di stagione con fiducia: “Nonostante la sconfitta ho visto sprazzi di bel gioco, la squadra c’è. Deve trovare la condizione ottimale e un po’ di attenzione in più. Possiamo farcela, la stagione è lunga e ci possiamo giocare le nostre carte.” Così invece l’alzatore Enrico Granese: Partita giocata meglio, l’Olimpia era giovane e forte. Siamo stati altalenanti soprattutto nei fondamentali. Ci dobbiamo mettere sotto e migliorare. La prossima gara contro il Fedra accise Borore sarà importante per mostrare i nostri miglioramenti sotto il profilo dell’attenzione e della correzione degli errori nei fondamentali.”





Serata impegnativa quella di sabato scorso per la Web Project Sottorete. Nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero è andata in scena la seconda gara del campionato di Serie C di pallavolo tra la compagine catalana e la VBA Olimpia Sant’Antioco. Un match intenso e coinvolgente.Prossimo impegno per la Web Project Sottorete in casa sabato 19 novembre contro Fedra Accise Borore alla 20. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.