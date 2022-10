L'Alghero calcio vince anche alla prima in casa

credit Emiliano Arru

Dopo questo anticipo la squadra del presidente Andrea Pinna è momentaneamente prima in classifica, 7 punti con due vittorie e un pareggio. Il prossimo appuntamento è sabato 22 ad OlmedoFormazioni: Alghero Calcio: 1) Marrosu, 2) Caddeo, 3) Tedde Marco, 4) Mereu, 5) Sini, 6) Urgias, 7) Pinna Paolo (2007), 8) Guerriero, 9) Pinna Giovanni, 10) Puddu, 11) Livesi. Allenatore Piras Sostituzioni: 45’ Puddu per Martinez, 15’ st Sasso per Pinna out (fuori quota), 19’ st Delogu per Livesi, 24’ st Correddu per Guerriero e Libi per Giovanni Pinna al 43’ st. Gol: 9’ Sini, 15’ Pinna Giovanni (r), 39’ Livesi, 42’ st Mereu Cus Sassari Calcio: 1) Mazzette 2) Luiu 3) Masala 4) Doro 5) Porcu 6) Garau, 7) Tilocca, 8) Pastore Cristian, 9) Sannino 10) Pastore Francesco 11) Uggias. Allenatore Movilli Sostituzioni: 8’ Coroforo per Sannino, 5’ st Rossi per Tilocca, 7’ st Casu per Doro, 22’ st Dettori per Luiu, 30’ st Profili per Uggias. Gol: 30’ Pastore Francesco, 12’ st Pastore Cristian (r) Alghero