Sport Alghero, domenica si corre: Al via la sesta prova del campionato sardo di Motocross L’evento si svolgerà in località Fighera

Si svolgerà domani, domenica 2 Ottobre 2022, la 6° prova del campionato Sardo di Motocross M.S.P. organizzata dal motoclub Portoferro. Le gare valide per la classifica regionale si disputeranno nella pista “MX Fertilia” in località Fighera, fianco pista dell’aeroporto civile. Alle ore 9,00 avranno inizio le prove libere e dalle 11.30 prenderanno avvio le gare per tutte le categorie iscritte. Il presidente Claudio Chessa, insieme a tutti i soci, ha organizzato l’evento nella bellissima cornice della pista di Alghero per una grande giornata di sport e di convivialità all'aria aperta. Sono previsti ampi spazi per il pubblico a bordo pista e il chiosco con panini e bibite fresche. Il motoclub Portoferro invita tutti a partecipare all’evento per godersi una bella giornata all’insegna del cross.