Vela Latina Campionato Zonale: Shardana è Re di Sardegna 2022

Con la lancia Shardana, per il secondo anno consecutivo l’equipaggio dell’armatore-skipper di Calasetta Marcello Schirru si è aggiudicato il titolo di campione zonale grazie a due vittorie ed un quarto posto nelle 3 prove disputate ed anticipando di un solo punto la lancia stintinese Domenico II di Luigi Scotti nelle classifiche finali.





Terza nella stessa classe ed anche nella classifica assoluta, Hormiae - Luigi 1946, elegante lancia costruita a Stintino e più recentemente ristrutturata a Bosa ed ora acquisita dall’armatore laziale Giovanni Di Russo con l’intento di riportare in auge la vela latina a Formia e nel golfo di Gaeta dove manca ormai da circa un secolo. Nella classe gozzi predominio algherese con al primo posto la rossa Ishtar di Giorgio Macciocu, quarta nella classifica assoluta, che con un equipaggio ben affiatato e condotto da Franco Paddeu conferma le sue consuete ottime prestazioni. Ottimo secondo posto nella classifica finale della stessa classe e quinto assoluto per Annina 1920, lo storico gozzo ultracentenario vanto della Sezione L.N.I. ospitante, ben condotta nell’occasione da Giovanni Chessa. Solo terza Gloria altro storico gozzo timonato da Giuseppe Paddeu.





Completano le classifiche finali classe lance Marcella di Antonio Peru, sesto posto assoluto, e Scurpena del Circolo Nautico Bosa; Anna, Lucia e la piccola Raffaellina per la classe gozzi. Assenti le rappresentanze di alcune importanti marinerie corregionali, ben augurante per la conservazione dell’arte di navigare a vela latina e degli antichi saperi della nostra antica tradizione marinaresca la giovane età di alcuni partecipanti ed equipaggi e l’inusuale presenza a bordo di alcune barche di una appassionata e competente componente femminile. Nel pomeriggio di domenica presso la sede della Lega Navale Italiana di Alghero organizzatrice della manifestazione, la proclamazione di vincitori ed il consueto festoso terzo tempo. Prossimo importante appuntamento per la vela latina il Campionato Nazionale F.I.V. in programma dal 21 al 24 settembre prossimo a Capodimonte nel lago di Bolsena.

Sabato e domenica scorsa a cura del Gruppo Vela della Sezione della Lega Navale Italiana di Alghero, incaricato per l’organizzazione dal Comitato III Zona - Sardegna della Federvela, si è disputato il Campionato di Vela Latina - Re di Sardegna 2022. Con la direzione del Comitato di Regata composto dal presidente Aru e dagli ufficiali Solinas e Monaldi, le eleganti vele latine hanno dato spettacolo attirando l’attenzione dei bagnanti presenti lungo le spiagge della rada di Alghero affrontandosi dapprima in due prove tecniche e, nella seconda giornata, in un lungo percorso costiero.