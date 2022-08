Lo Yacht Club Alghero chiude in bellezza con #Navigarte

Questa settimana presso lo #YachtClubAlghero accadrà qualcosa di molto speciale per celebrare la fine di questo intenso anno accademico: l’arte incontrerà la vela! Navigarte è un progetto rivolto agli allievi del club, che ha come scopo quello di vivere lo sport della vela in maniera più consapevole, attraverso lo sguardo critico dell’arte, al fine di costruire una vita maggiormente radicata. L'idea, nata dalla mente dell'artista Cenzo Cocca, l'istruttore #YCA Riccardo Celotto, e l'architetto Enrico Manca, coinvolgerà i ragazzi in due giornate di attività e laboratori, da svolgere sia in mare che in terra! Il 3 Settembre si terrà la premiazione: l'appuntamento per genitori e amici è alle 18:00 presso la sede dello Yacht Club Alghero (Banchina Rafael Catardi).

Lo Yacht Club Alghero non si smentisce e anche a fine stagione vuole porre l’accento sull’importanza che gli allievi del club, quest’anno davvero tantissimi, possano misurarsi e avere esperienze in altri settori che si congiungano, comunque, con lo sport della vela. Il Presidente Pierpaolo Carta e il direttivo, sono sempre pronti a dare il via e appoggiare questo genere di attività che porti alla crescita sportiva e personale di ogni iscritto.